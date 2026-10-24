Slušaj vest

Oba košarkaša su u pobedama svojih ekipa zabeležila indeks korisnosti 33, najveći od svih igrača čiji su timovi ostvarili trijumfe u prethodnom kolu.

Šortsu je ovo sedmo osvojeno priznanje za MVP-a kola Evrolige u karijeri, dok je Ledeju ovo peti put da osvaja tu nagradu.

Ledej je u pobedi Hapoela nad Virtusom 90:81 upisao 22 poena, 10 skokova, četiri asistencije i šest iznuđenih faulova, dok je Šorts u trijumfu Valensije nad Parizom 104:93 zabeležio 25 poena, devet asistencija i četiri skoka.

Zek Ledej u dresu Hapoela Foto: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Vicente Vidal Fernandez / imago sportfotodienst / Profimedia

Nakon Ledeja i Šortsa, najveće indekse u korisnosti u prošlom kolu imali su bek Valensije Armoni Bruks i centar Dubaija Mfiondu Kabengele sa po 29 indeksnih poena.

Samo po jedan indeksni poen manje zabeležila su čak četiri igrača - plejmejker Partizana Karlik Džons, centar Panatinaikosa Matijas Lesor, bek Dubaija Eli Okobo i košarkaš Real Madrida Fakundo Kampaco.

Pogledajte kako je Zek Ledej igrao protiv Virtusa:

Ne propustiteEvroligaZEK LEDEJ I TI DŽEJ ŠORTS PODELILI MVP PRIZNANJE: Briljirali u sedmom kolu Evrolige, pa dobili zasluženu nagradu!
Zek Ledej u dresu Hapoela
Evroliga"MORAŠ DA PAZIŠ GDE STAVLJAŠ RUKE, NE NOSI GAĆE": Kapiten Crvene zvezde šokirao pričom o miljeniku grobara
Ognjen Dobrić
KošarkaKONAČNO! ZEK LEDEJ IMA NOVI KLUB! Nema više dileme, miljenik navijača Partizana je potpisao!
Ledej na utakmici protiv Crvene zvezde
EvroligaZEK LEDEJ SE OGLASIO! Obratio se navijačima OVOG kluba i poslao jasnu poruku!
Armoni Bruks i Zek Ledej