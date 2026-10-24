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Oba košarkaša su u pobedama svojih ekipa zabeležila indeks korisnosti 33, najveći od svih igrača čiji su timovi ostvarili trijumfe u prethodnom kolu.

Šortsu je ovo sedmo osvojeno priznanje za MVP-a kola Evrolige u karijeri, dok je Ledeju ovo peti put da osvaja tu nagradu.

Ledej je u pobedi Hapoela nad Virtusom 90:81 upisao 22 poena, 10 skokova, četiri asistencije i šest iznuđenih faulova, dok je Šorts u trijumfu Valensije nad Parizom 104:93 zabeležio 25 poena, devet asistencija i četiri skoka.

1/4 Vidi galeriju Zek Ledej u dresu Hapoela Foto: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Vicente Vidal Fernandez / imago sportfotodienst / Profimedia

Nakon Ledeja i Šortsa, najveće indekse u korisnosti u prošlom kolu imali su bek Valensije Armoni Bruks i centar Dubaija Mfiondu Kabengele sa po 29 indeksnih poena.

Samo po jedan indeksni poen manje zabeležila su čak četiri igrača - plejmejker Partizana Karlik Džons, centar Panatinaikosa Matijas Lesor, bek Dubaija Eli Okobo i košarkaš Real Madrida Fakundo Kampaco.