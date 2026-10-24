HAOS U MAKABIJU PRED ZVEZDU! Poraz posle produžetka, pa sukob saigrača na klupi!
Košarkaši Makabija iz Tel Aviva doživeli su neprijatan poraz pred duel sa Crvenom zvezdom, pošto je Makabi Rišon slavio rezultatom 93:90 posle produžetka u trećem kolu izraelskog prvenstva.
Ipak, rezultat nije bio jedino što je obeležilo utakmicu. U centru pažnje našli su se Vil Rejman i Džejlen Hord, koji su se sukobili na klupi za rezerve, pa su saigrači morali da intervenišu i razdvoje ih kako bi sprečili dalju eskalaciju.
Ekipa Odeda Kataša dobro je otvorila susret, ali je tokom druge četvrtine usledio veliki pad. Makabi iz Tel Aviva uspeo je da izbori produžetak, ali je u dodatnih pet minuta domaći tim bio uspešniji i naneo mu prvi poraz u prvenstvu.
Najefikasniji u redovima Makabija bio je Roman Sorkin sa 23 poena, što mu je najbolji učinak u dosadašnjem delu sezone, dok je Hord dodao 13. Na drugoj strani, Čonsi Dženkins predvodio je pobednički tim sa 18 poena.
Makabi tako ne dočekuje u najboljem raspoloženju duel sa Crvenom zvezdom, koji je na programu u utorak od 20 časova.
BONUS VIDEO: