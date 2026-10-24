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Košarkaši Makabija iz Tel Aviva doživeli su neprijatan poraz pred duel sa Crvenom zvezdom, pošto je Makabi Rišon slavio rezultatom 93:90 posle produžetka u trećem kolu izraelskog prvenstva.

Ipak, rezultat nije bio jedino što je obeležilo utakmicu. U centru pažnje našli su se Vil Rejman i Džejlen Hord, koji su se sukobili na klupi za rezerve, pa su saigrači morali da intervenišu i razdvoje ih kako bi sprečili dalju eskalaciju.

1/9 Vidi galeriju Crvena zvezda - Pariz, Evroliga Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Ekipa Odeda Kataša dobro je otvorila susret, ali je tokom druge četvrtine usledio veliki pad. Makabi iz Tel Aviva uspeo je da izbori produžetak, ali je u dodatnih pet minuta domaći tim bio uspešniji i naneo mu prvi poraz u prvenstvu.

Najefikasniji u redovima Makabija bio je Roman Sorkin sa 23 poena, što mu je najbolji učinak u dosadašnjem delu sezone, dok je Hord dodao 13. Na drugoj strani, Čonsi Dženkins predvodio je pobednički tim sa 18 poena.

Makabi tako ne dočekuje u najboljem raspoloženju duel sa Crvenom zvezdom, koji je na programu u utorak od 20 časova.

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