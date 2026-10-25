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Crvena zvezda ima veliki napadački potencijal, ali i ozbiljne probleme u igri, a bivši košarkaš crveno-belih Milutin Aleksić posebno je kritikovao Nika Vajlera-Beba, Džereda Batlera i Džordana Nvoru.

Analizirajući večiti derbi u podkastu "SPORTUNA" na "Una TV", Aleksić je istakao da Vajler-Beb ne deluje dovoljno sigurno na terenu, kao i da nije u optimalnoj fizičkoj formi.

1/9 Vidi galeriju Crvena zvezda - Pariz, Evroliga Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

- Sećam se da su Nejpira prozivali rano, već vidim da se pali alarm kod Vajler-Beba, toliko šanse, prostora, podrške sa tribina. I pored promašenih šuteva, deluje preplašeno. Vidim da je došao sa malo više kilograma. Očekivao sam da će da se steše kako sezona bude odmicala, ali to nije bolje. Ne treba više da maskiramo priču. Deluje da nema samopouzdanje u napadu. Navaro mora da poradi na tom segmentu ili da se okrene ka novoj soluciji - poručio je Aleksić.

Bivši igrač crveno-belih smatra da Zvezda poseduje kvalitet, ali da nedisciplina predstavlja veliki problem. Posebno je ukazao na defanzivne nedostatke bekovske linije, u kojoj značajnu ulogu imaju Kris Džons, Džered Batler i Džordan Nvora.

- Zvezda je ekipa koja ima jako puno talenta, ali ima i jako puno nediscipline u igri. Ušli smo u takvu situaciju da ima tri kreatora, ubedljivo izraženo u odnosu na celu ekipu. To su Kris Džons, Džered Batler i Džordan Nvora. I sva trojica su jako loši u defanzivi. Kada je reč o Nvorinoj odbrani, Aleksić smatra da američki košarkaš poseduje mogućnosti da bude bolji na toj strani terena, ali da to ne pokazuje dovoljno često. Kao primer naveo je situacije u kojima su protivnički igrači uspevali da mu pobegnu, ali i važne detalje iz večitog derbija.

Na udaru kritika našao se i Batler, čija napadačka rešenja, prema Aleksićevom mišljenju, trenutno nisu na nivou očekivanja.

- Batler se mnogo dugo traži u napadu, jako su mu loša rešenja zaista. To nije onaj Batler sa dobrim rešenjima. On je skupo plaćen, doveden je za to - istakao je Aleksić.

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