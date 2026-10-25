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Košarkaši Asvela savladali su Nansi rezultatom 78:74 (18:24, 25:16, 15:17, 20:17) u prvenstvu Francuske, nekoliko dana pre duela sa Partizanom u osmom kolu Evrolige.

Gosti su bolje otvorili utakmicu i posle prve četvrtine imali šest poena prednosti, ali je Asvel odgovorio u drugoj deonici i na poluvreme otišao sa vođstvom 43:40.

KK Partizan - KK Crvena zvezda, Evroliga 22.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Nansi je i u nastavku uspevao da ostane u igri, ali je domaći tim u poslednjoj četvrtini preuzeo kontrolu i u jednom trenutku stigao do devet poena prednosti. Na kraju je uspeo da sačuva trijumf i slavi sa 78:74.

Najefikasniji u redovima Asvela bili su Ugo Beson i Iv Pons sa po 11 poena, dok je Džej Krauder dodao deset. Na drugoj strani istakao se Karlos Maršal sa 21 poenom.

Partizan će u sredu gostovati Asvelu u osmom kolu Evrolige, a crno-bele očekuje prilika da iskoriste eventualni umor francuskog tima i stignu do važne pobede.

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Čima Moneke promašio zakucavanje na ASVEL Zvezda Izvor: TV Arena sport/Screenshot