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Crveno-beli će biti domaćin ekipi iz Tel Aviva u utakmici čiji je početak zakazan za utorak u 20.00 časova.

Zvezda u utakmicu ulazi nakon poraza u večitom derbiju u prethodnom kolu. Dan pre utakmice Ibon Navaro je poručio da je njegovom timu potrebno da još više napreduje.

"Problem je kad ponavljate iste greške, možda ne iz istih razloga, ali na dva meča u nizu. Kao što je bilo sad protiv Igokee i Partizana. Moramo da analiziramo i pričamo o tome. Moramo da se prilagodimo jer gubimo ono što nas je krasilo mesec i po dana", rekao je Navaro.

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Upitan je o novom pojačanju Kristijanu Kolokou.

"Možda moram sa vama da razogavaram o tome, da vas ubedim u mnoge stvari (smeh). Imali smo iskren razgovor. Objasnio sam mu kakav je grad, klub, šta on znači navijačima, koja je naša ideja o timu... To je sve, bio sam iskren. On je drugačiji igrač u odnosu na ono što imamo. Mislim da će nam pomoći na skoku i u odbrani. U napadu je brz u postavljanju blokova, mobilan je. Drugačiji od Ebuke i Džonatana".

1/5 Vidi galeriju Ibon Navaro na večitom derbiju Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ne očekuje se njegov debi protiv Makabija.

"On ne zna ni imena svih saigrača. Ako večeras nauči, videćemo sutra. Moramo da budemo pametni".

Priznao je da priprema utakmice nije laka.

"Težak tim za pripremu, drugačiji od ostalih. Jaki su, mobilni. Igraju drugačiju košarku", zaključio je Navaro.

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