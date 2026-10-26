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Crveno-beli će u okviru osmog kola Evrolige igrati protiv ekipe iz Tel-Aviva u utorak od 20 časova.

Prisetio se, najpre, poraza u večitom derbiju.

"Bilo je veoma teško. Naravno, derbi nam mnogo znači, ali to je ipak samo još jedna utakmica posle koje moramo da povratimo samopouzdanje i nastavimo dalje. Mislim da iz svega treba da izvučemo pouke, ostavimo taj trenutak iza sebe i krenemo dalje", rekao je Džered Batler dan pre utakmice.

Pohvalio je Izraelce iako nisu na najbolji način otvorili sezonu pošto posle sedam utakmica imaju dve pobede i pet poraza.

"Makabi je dobar tim. Igraju mnogo različitih akcija, imaju dosta kretnji i kombinacija kojima pokušavaju da zbune protivničku odbranu. Mislim da je naš zadatak da se držimo svojih principa i nastavimo da radimo ono što inače radimo".

Otkrio je i za koga smatra da je najveća opasnost.

"Tajs je, naravno, veoma svestran visoki igrač. Imaju i dvojicu stranaca koji su zaista kvalitetni i mogu mnogo toga da urade na terenu. Mislim da su ta trojica igrači koje pre svega moramo da zaustavimo".

1/7 Vidi galeriju Džered Batler Foto: Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Mogu bolje...

"Naravno da ne želimo da se to ponovi. Ali sada je potpuno drugačija utakmica, potpuno druga sezona. Svakako, skok je jedan od važnih elemenata naše igre, nešto na čemu stalno insistiramo i moramo da odradimo svoj posao u tom segmentu".

Ove sezone Batler igra slabije od onoga što se od njega očekuje, a i sam je svestan toga.

"Mislim da mogu bolje. Jasno mi je da postoje velika očekivanja od mene po povratku ove godine. Ali, za mene je najvažnije da se prilagodim sistemu i da igram dobro. To je moj posao. Generalno se osećam sasvim dobro".

Poručuje i da nema problema kod prilagođavanja.

"Ne, nimalo. Jednostavno, ponovo se prilagođavam novoj sezoni. Biće uspona i padova, ali trudiću se da kroz sve to ostanem stabilan i da ne dozvolim da me te oscilacije poremete".

Upitan je i o najnovijem pojačanju Kristijanu Kolokou.

"Veoma je krupan i svestran, ima odličnu visinu i veliki raspon ruku. Mislim da će nam mnogo pomoći", poručio je Džered Batler.

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