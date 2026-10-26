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Novi centar Crvene zvezde Kristijan Koloko izneo je svoja očekivanja uoči predstojećeg evroligaškog okršaja protiv Makabija.

Ne zna se da li ćemo u utorak gledati zvanični debi snažnog kamerunskog košarkaša u crveno-belom dresu, koji bi trebalo da donese dodatnu čvrstinu i skok-igru u reketu beogradskog tima.

"Razgovarao sam sa trenerom. Poznajem istoriju kluba, a imam i neke prijatelje koji su ranije igrali ovde. Pričao sam sa njima i govorili su mi koliko navijači vole ovaj tim, kakav je grad i koliko ljudi ovde vole košarku. Sve je to uticalo na moju odluku, zajedno sa razgovorom sa trenerom. Dopada mi se i način na koji ekipa igra", rekao je Koloko novinarima.

1/7 Vidi galeriju Kristijan Koloko u Crvenoj zvezdi? Foto: Jevone Moore/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Ringo Chiu / Zuma Press / Profimedia

Otkrio je detalje razgovora sa trenerom.

"Objasnio mi je šta očekuje od mene. Znam šta mogu da donesem ovoj ekipi, a on mi je rekao šta im je potrebno. Dopalo mi se ono što sam čuo. Ne mogu da otkrivam detalje tog razgovora. To ostaje između nas dvojice. Ali znate šta mogu da donesem ekipi. Zaštitu obruča, skokove i sve što ide uz to. Zbog toga sam i došao".

Sa Kvinsijem Milerom je pričao pre dolaska u Crvenu zvezdu.

"Ne znam da li znate Kvinsija Milera. On je igrao ovde pre dosta vremena. On mi je kao stariji brat, tako da sam malo razgovarao sa njim o svemu tome. Poznajem i neke druge momke. Ne znam da li znate Karla Matkovića. On nije igrao u Zvezdi, ali poznaje sredinu, pa sam i sa njim razgovarao. Rekao mi je samo lepe stvari o gradu i ljudima koji ovde žive".