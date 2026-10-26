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Košarkaš Žalgirisa Najdžel Vilijams-Gos otputovaće u utorak u Barselonu na dodatne lekarske preglede zbog pogoršanja povrede zadnje lože, saopštio je litvanski klub. Njegovo stanje predstavlja dodatnu brigu za ekipu iz Kaunasa, koju u nastavku evroligaške sezone očekuju važni dueli.

Prema dosadašnjim procenama, američki plejmejker mogao bi da odsustvuje oko četiri nedelje, dok bi dodatni pregledi trebalo da pruže precizniju sliku o težini povrede i daljem toku rehabilitacije.

1/5 Vidi galeriju Najdžel Vilijams-Gos Foto: Javier Borrego / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Nakon pregleda u Barseloni, Vilijams-Gos će se priključiti saigračima u Bolonji, gde će u sredu podržati ekipu u utakmici osmog kola Evrolige protiv Virtusa. Ipak, njegov povratak na parket za sada nije na vidiku.

Problemi su počeli još na otvaranju evroligaške sezone, kada se povredio u susretu sa Crvenom zvezdom. Uspeo je da se vrati za duel sa Efesom, ali je ponovo osetio bol u zadnjoj loži, zbog čega je morao da napravi novu pauzu.

Zbog problema sa svojim organizatorom igre, Žalgiris je odlučio da vrati Kinana Evansa iz londonskog Lajonsa. Amerikanac je tokom leta angažovan, a potom prosleđen na pozajmicu u britanski klub, ali je sada ponovo potreban litvanskom timu.

Žalgiris trenutno ima učinak od tri pobede i četiri poraza i zauzima 12. mesto na tabeli Evrolige. Izostanak Vilijams-Gosa mogao bi da predstavlja ozbiljan hendikep za ekipu u periodu u kojem svaki trijumf može da bude važan u borbi za što bolju poziciju.

Posle gostovanja Virtusu u sredu, litvanski tim u petak očekuje novi izazov - duel sa Partizanom u Kaunasu, u okviru devetog kola Evrolige. Ostaje da se vidi u kakvom će sastavu Žalgiris dočekati crno-bele i koliko će odsustvo američkog plejmejkera uticati na igru domaćina.

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