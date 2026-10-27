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Crvena zvezda će utakmicu protiv Makabija igrati u Beogradskoj areni od 20.00 časova.

Ekipa Ibona Navara u ovaj meč ulazi sa učinkom od četiri pobede i tri poraza, dok je tim iz Tel Aviva zabeležio dve pobede uz pet poraza.

KK Partizan - KK Crvena zvezda, Evroliga 22.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

U prethodnom kolu Zvezda je izgubila od Partizana, dok je Makabi kao domaćin poražen od Real Madrida.

Tekstualni prenos utakmice Crvena zvezda - Makabi iz minuta u minut moći ćete da pratite na Kurir sportu.

Televizijski prenos je obezbeđen na kanalu "Arena sport Premium 1".

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