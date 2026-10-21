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U opsežnoj akciji policije uhapšeni su predsednik Košarkaškog saveza Grčke Vangelis Liolis, njegov saradnik Jorgos Mavraganis, ali i četvoro dobro poznatih košarkaških sudija, među kojima je i jedna dama koja deli pravdu u elitnom evropskom takmičenju.

Reč je o Vasiliki Caruhi, koja je poslednjih godina redovno sudila utakmice Evrolige, uključujući i mečeve Crvene zvezde i Partizana. Pored nje, lisice na ruke stavljene su i poznatim arbitrima Ilijasu Koromilasu, Petrosu Papapetruu i Anastasiosu Piloidisu.

Većina osumnjičenih je već u pritvoru, a zanimljivo je da je Caruha uhapšena na atinskom aerodromu „Elefterios Venizelos” odmah po sletanju iz Istanbula. Ona je prethodno delila pravdu na meču između Turk Telekoma i Šiauliaija, u sudijskoj trojci sa Špancem Serhiom Manuelom i Vojislavom Lepetićem iz Crne Gore.

Vasiliki Caruha Foto: Valentino Orsini/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kako prenosi grčki portal „Prototema”, policija je tokom pretresa kuće jednog od uhapšenih sudija u gradu Katerini pronašla neprijavljenu gotovinu u iznosu od čak 820.000 evra.

Zvanične optužbe terete ih za nameštanje košarkaških utakmica, zbog čega je nadležni javni tužilac pokrenuo obimnu istragu i izdao nalog za privođenje.

Inače, prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, nedavno je javno najavljivao da se u grčkoj košarci sprema skandal kakav još nije viđen u istoriji tamošnjeg sporta.

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Izjava Karlika Džounsa posle Partizan Panatinaikos Izvor: Tijana Jevtić/MONDO