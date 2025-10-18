PARTIZAN SPREMA BOMBU - STIŽE BRUTALAN NBA CENTAR?! Već je bio na meti crno-belih, a sada je velika prepreka otklonjena! Sve je otvoreno!
Košarkaši Partizana savladali su Baskoniju u Vitoriji posle 24 godine (91:79), a dan posle velike pobede Grobari mogu da se nadaju novim dobrim vestima.
Poznato je da crno-beli imaju problem na centarskoj poziciji i da je jedina prava "petica" u timu trenutno Tajrik Džons. Potrebno je pojačanje u reketu, čelnici Partizana su ga dugo tražili, ali nisu žurili i bili su strpljivi, te se sada otvara prilika da brutalni NBA centar koji je već bio na meti crno-belih, stigne u Beograd.
Mo Bamba dobio je otkaz u Juti i postao slobodan igrač, te je velika prepreka u potencijalnom transferu u Partizan otklonjena.
Šesti pik NBA drafta 2018. godine do sada je u karijeri igrao za Orlando, Lejkerse, Filadelfiju, Kliperse i Pelikanse, prosečno je beležio 6.8 poena i 5.4 skokova, a i dalje bi želeo da ostane u Sjedinjenim Američkim Državama.
Ipak, ni uprava Partizana neće sedeti skrštenih ruku, te ćemo videti da li će iskoristiti šansu koja se otvorila.
Nema dileme da bi Bamba bio bingo za Partizan i da bi ovaj transfer bio prava bomba ako bi se ostvario.
BONUS VIDEO: