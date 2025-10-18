Slušaj vest

Košarkaši Partizana savladali su Baskoniju u Vitoriji posle 24 godine (91:79), a dan posle velike pobede Grobari mogu da se nadaju novim dobrim vestima.

Poznato je da crno-beli imaju problem na centarskoj poziciji i da je jedina prava "petica" u timu trenutno Tajrik Džons. Potrebno je pojačanje u reketu, čelnici Partizana su ga dugo tražili, ali nisu žurili i bili su strpljivi, te se sada otvara prilika da brutalni NBA centar koji je već bio na meti crno-belih, stigne u Beograd.

Mo Bamba
Željko Obradović i Ostoja Mijailović

Mo Bamba dobio je otkaz u Juti i postao slobodan igrač, te je velika prepreka u potencijalnom transferu u Partizan otklonjena.

Šesti pik NBA drafta 2018. godine do sada je u karijeri igrao za Orlando, Lejkerse, Filadelfiju, Kliperse i Pelikanse, prosečno je beležio 6.8 poena i 5.4 skokova, a i dalje bi želeo da ostane u Sjedinjenim Američkim Državama.

Mo Bamba Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Sean M. Haffey / Getty images / Profimedia, Ringo Chiu / Zuma Press / Profimedia

Ipak, ni uprava Partizana neće sedeti skrštenih ruku, te ćemo videti da li će iskoristiti šansu koja se otvorila.

Nema dileme da bi Bamba bio bingo za Partizan i da bi ovaj transfer bio prava bomba ako bi se ostvario. 

Paolo Galbijati
Tajrik Džons KK Partizan
Željko Obradović
PARTIZAN-ARMANI_73.jpg

