KK Partizan će 28. avgusta i zvanično upaliti motore za sezonu 2025/2026 u koju ulazi sa, za sada, tri nova igrača. Reč je o Šejku Miltonu, Džabariju Parkerku i Dilanu Osetkovskom, ali to nije kraj...

Nakon informacije da je Ajzea Majk napustio Humsku, a da ista sudbina uskoro očekuje i Ife Lundberga, bliži se vreme kada će crno-beli konačno ozvaničiti peticu.

Tako je nedavno izjavio predsednik PartizanaOstoja Mijailović, koji je istakao da će crno-beli do početka priprema kompletirati roster i rešiti se nekih košarkaša koji nisu zadovoljili kriterijume u taboru aktuelnog srpskog i regionalnog šampiona. Pored centra, Partizan bi mogao da angažuje još jednog igrača u spoljnoj liniji:

- Sportski sektor radi na tome i kao i uvek do sada, imaju punu podršku Uprave Kluba i mene kao predsednika. Otprilike je poznato šta je još potrebno za kompletiranje tima i to je prepušteno njima. Kada se pojavi rešenje koje zadovoljava kriterijume Partizana, reagovaćemo. U pitanju su jedan ili dva igrača. Zatvorićemo roster do početka priprema. Takođe, dva-tri igrača su dobila obaveštenje da se na njih ne računa i oni trenutno traže klubove u kojima će nastaviti karijeru - rekao je Mijailović u izjavi za "Mozzartsport".

Reči Mijailovića su jasne, a 28. avgust brzo kuca na vrata, stoga, "grobari" mogu da očekuje nove crno-bele transfer detonacije. Za sada je Mo Bamba najbliži Beogradu, ali videćemo da li je Partizan sačuvao nekog keca u rukavu za kraj prelaznog roka.

