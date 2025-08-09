Slušaj vest

Partizan je zainteresovan za 27-godišnjeg centra sa velikim NBA iskustvom, Moa Bambu, preneo je "Sport24".

Bamba iza sebe ima 364 nastupa u najjačoj ligi sveta, a pored Orlando Medžika, koji ga je 2018. draftovao sa šestog mesta, igrao je još za Los Anđeles Lejkerse i Kliperse, Filadelfija Seventisikserse, kao i Nju Orleans Pelikanse.

KK PARTIZAN - KK ZADAR Foto: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanović

Prosečno je tokom NBA karijere beležio 6,8 poena i 5,4 skoka. 

Crno-beli nakon odlaska Brendona Dejvijsa i Balše Koprivice već duže vremena tragaju za centrom koji bi činio tandem sa Tajrikom Džonsom u novoj sezoni.

Ne propustiteEuroBasket 2025.MAGIJA! KAKAV POTEZ NIKOLE JOKIĆA: Poslao Grke po "burek"! (VIDEO)
profimedia0890362899.jpg
FudbalCRVENA ZVEZDA - TSC: Pršti na Marakani - Babika i Todoroski zamalo da zatresu mrežu!
FK Crvena zvezda
KošarkaPARTIZAN PONUDIO UGOVOR BEKU ŠUTERU: Čeka se njegov potpis!
PARTIZAN-MACCABI_84.JPG
KošarkaSRBIJA - GRČKA: Nesportska Jokiću - Nikola uništava "helene", naša selekcija vodi na poluvremenu!
profimedia0891986378.jpg

 BONUS VIDEO:

Nikola Jokić Sombor šafl Izvor: Twitter