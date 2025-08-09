bomba
DETONACIJA! Partizan ima novog centra?
Mo Bamba na radaru Partizana!
Partizan je zainteresovan za 27-godišnjeg centra sa velikim NBA iskustvom, Moa Bambu, preneo je "Sport24".
Bamba iza sebe ima 364 nastupa u najjačoj ligi sveta, a pored Orlando Medžika, koji ga je 2018. draftovao sa šestog mesta, igrao je još za Los Anđeles Lejkerse i Kliperse, Filadelfija Seventisikserse, kao i Nju Orleans Pelikanse.
Prosečno je tokom NBA karijere beležio 6,8 poena i 5,4 skoka.
Crno-beli nakon odlaska Brendona Dejvijsa i Balše Koprivice već duže vremena tragaju za centrom koji bi činio tandem sa Tajrikom Džonsom u novoj sezoni.
