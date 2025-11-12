Slušaj vest

Košarkaška Evropa bruji o sceni koju su kamere zabeležile po završetku utakmice između Partizana i Monaka u 10. kolu Evrolige.

Partizan je posle uzbudljive završnice savladao Monako, a trener crno-belih Željko Obradović nakon poslednjeg zvuka sirene napravio je potez koji će se dugo prepričavati.

Popularni Žoc prišao je čoveku sa kojim 15 godina nije razgovarao i zagrlio ga.

Reč je o treneru Monaka, legendarnom grčkom košarkašu Vasilisu Spanulisu, sa kojim je najtrofejniji trener Evrope svojevremeno sarađivao u Panatinaikosu.

Pružio mu je Željko ruku, a onda ga na iznenađenje svih prisutnih srdačno zagrlio. Proveli su nekoliko trenutaka u razgovoru, a u prenosu se jasno moglo videti da je Obradović govorio nešto popularnom Biliju. Šta? Žoc ipak nije želeo da otkrije.

Nož u leđa

Spanulis je 2005. godine stigao u Panatinaikos, koji je tada sa klupe predvodio Željko Obradović. Godinu dana kasnije otišao je u Hjuston Roketse, a nakon neuspešne epizode u NBA ligi ponovo se vratio u redove "zelenih", za koje je nastupao sve do 2010. godine.

Željko i Vasilis su 2009. godine sa Panatinaikosom postali prvaci Evrope i činilo se da će još puno trofeja osvojiti zajedno, a onda je usledio neviđeni šok. Spanulis je uradio nešto što se nikako ne radi - prešao je iz Panatinaikosa u Olimpijakos, a izdaji veka kumovao je čuveni srpski agent Miško Ražnatović, koji je u tajnosti odradio ovaj transfer.

Zbog famoznog potpisa pukla su prijateljstva. Način na koji su odradili transfer duboko je pogodio Obradovića, pa je prekinuo svaku komunikaciju sa Ražnatovićem i Spanulisom.

Do te 2010. godine Miško i Željko bili su bliski prijatelji i imali su odličnu poslovnu saradnju, a onda je sve puklo. Željko je žestoko zamerio Ražnatoviću što je Bilija odveo u redove ljutog rivala, pa više od deceniju nije razgovarao sa njim.

Iako je znao da će to uticati na njegov odnos sa Obradovićem, srpski menadžer je odlučio da odvede Spanulisa u klub iz Pireja, jer je smatrao da je to sjajan potez na njegovu karijeru. Zbog toga je kasnije trpeo ozbiljne posledice, godinama nije potpisao igrača za PAO i nije smeo, zbog svoje bezbednosti, da ide na utakmice "zelenih".

Tek nakon Obradovićevog povratka u Partizan rešili su da zakopaju ratne sekire. Pre tri godine viđeni kako razgovaraju u jednom beogradskom kafiću, što je bio jasan znak da je Obradović konačno rešio da pređe preko svega i oprosti Mišku izdaju.

Čini se da je konačno popustio i u Spanulisovom slučaju.

Punih 15 godina nije razgovarao sa njim, izbegavao je javno i ime da mu spomene, zbog načina na koji je otiša posle svega što je učinio za njega.

"O njemu ne dajem izjave. I on i ja znamo šta se događalo, to je dovoljno", rekao je Željko 2013. godine u razgovoru za Mondo.

Pre četiri godine, u opširnom intervjuu koji je dao za jedan grčki portal prvi put je otvoreno govorio o slavnom grčkom košarkašu.

"Kada je Spanulis dolazio u PAO pitao me je zašto ga želim jer je tim već imao Dijamantidisa i Lakoviča. Na kraju je on igrao najviše. U vreme kada je on otišao u NBA njegov menadžer me je zvao da mu učinim uslugu jer je već prošao rok za odlazak. Ali izašao sam u susret i nisam pravio problem jer je zaista želeo da ode u NBA. Na kraju smo se razišli, znate tu priču, ali kada je oborio rekord po broju poena u EL, ja sam kao trener Fenerbahčea na toj utakmici mogao samo da mu aplaudiram. Lični odnos nam se raspao, i on zna veoma dobro zbog čega. Želim mu sve najbolje u životu", rekao je tada Željko.

Iako su jedan pored drugog godinama prolazili bez pozdrava, Spanulis je uvek javno pohvalno govorio o Obradoviću.

"Željko Obradović je genije, jedan od najboljih u istoriji evropske košarke. Jako puno sam naučio pored njega i moram da mu se zahvalim iz dubine srca za poverenje. On mi je dao krila. Život ide dalje, ja mu želim sve najbolje. Zaista sam mu zahvalan za te četiri godine. Obradović je sjajan trener, neverovatno je posvećen, briljantan zaista. Podizao je igrače na viši nivo svojim znanjem, lekcijama. Zahvalan sam mu za sve što me je naučio i o košarci i o životu. Ljudi ne moraju da znaju više od toga. Pomirenje? Vreme će pokazati da li će do pomirenja doći", istakao je jednom prilikom Spanulis.

I došlo je ... Konačno!

Kurir sport

