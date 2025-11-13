CRVENA ZVEZDA - MONAKO: Crveno-beli trojkama stigli prednost gostiju, ludnica u Areni!
Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Monako u utakmici 11. kola Evrolige.
Meč se igra u "Beogradskoj Areni" sa početkom u 20 časova.
15. minut - 28:35
Mirotić polovičan sa penala. Mekintajer smanjuje rezultat nakon prodora. Potom Mirotić ponovo fauliran i još jednom polovičan.
13. minut - 24:31
Mekintajer polovičan sa penala. Odželej je istegao prst i morao van igre. Okobo pogađa za dva, Obradović traži tajm-aut.
Prva četvrtina - 23:25
Jago promašio nakon prodora. Motejunas uhvatio loptu, dodao do Brazilca koji pogađa za tri. Strazel još jednom teškom trojkom donosi prednost Monaku na kraju prve četvrtine.
9. minut - 20:22
Okobo sa linije penala, donosi novo vođstvo Monaku. Gosti vezuju četiri poena.
7. minut - 15:14
Zvezda u seriji grešaka, Džejms ponovo poentira. Motejunas zakucava za novo vođstvo Zvezde.
4. minut - 11:7
Zvezda je napravila višak u napadu, Dobrić ostaje sam na tri i pogađa. Nakon dobre odbrane fauliran Motejunas u narednom napadu. Litvanac polovičan sa linije penala.
3. minut - 7:7
Mekintajer pogađa sa poludistance. Džejms poentira iz teške pozicije. Odželej pogađa prvu trojku za Zvezdu.
1. minut - 2:3
Zvezda kreće u petorci Mekintajer, Dobrić, Kalinić Odželej, Motejunas. Odželej postiže prve poene na meču. Uzvraća Dialo trojkom.