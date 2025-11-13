Svi događaji
20:34

17. minut - 34:37

Dobrić nova trojka, crveno-beli na minus tri. Sada Spanulis traži tajm-aut.

20:33

16. minut - 31:37

Mekintajer je trojkom zapalio Arenu i odgovorio na poene raspoloženog Okoba.

20:31

15. minut - 28:35

Mirotić polovičan sa penala. Mekintajer smanjuje rezultat nakon prodora. Potom Mirotić ponovo fauliran i još jednom polovičan.

20:28

14. minut - 26:33

Odželej se srećom brzo vratio u igru, gosti imaju +7 u Areni.

20:25

13. minut - 24:31

Mekintajer polovičan sa penala. Odželej je istegao prst i morao van igre. Okobo pogađa za dva, Obradović traži tajm-aut.

20:23

12. minut - 23:29

Dialo poentira iz kontre, Zvezda se muči u napadu.

20:21

11. minut - 23:27 

Hejs iz reketa postiže prve poene u drugoj deonici.

20:17

Prva četvrtina - 23:25

Jago promašio nakon prodora. Motejunas uhvatio loptu, dodao do Brazilca koji pogađa za tri.  Strazel još jednom teškom trojkom donosi prednost Monaku na kraju prve četvrtine.

20:15

9. minut - 20:22

Okobo sa linije penala, donosi novo vođstvo Monaku. Gosti vezuju četiri poena.

20:14

8. minut - 20:18

Okobo pogađa iz okreta. Batler upisuje svoje prve poene i to trojkom.

20:13

7. minut - 15:14

Zvezda u seriji grešaka, Džejms ponovo poentira.  Motejunas zakucava za novo vođstvo Zvezde.

20:11

6. minut - 13:12

Kalinić se sjajno snašao i poentirao. Sa druge strane ponovo Džejms.

20:09

20:07

5. minut -11:10

Džejms u svom stilu pogađa dalekometnu trojku.

20:04

4. minut - 11:7

Zvezda je napravila višak u napadu, Dobrić ostaje sam na tri i pogađa. Nakon dobre odbrane fauliran Motejunas u narednom napadu. Litvanac polovičan sa linije penala.

20:03

3. minut - 7:7

Mekintajer pogađa sa poludistance. Džejms poentira iz teške pozicije. Odželej pogađa prvu trojku za Zvezdu.

20:02

2. minut - 2:5

Blosongejm pogađa na asistenciju Džejmsa.

19:59

1. minut - 2:3

Aтмосфера пред почетак Izvor: Kurir

Zvezda kreće u petorci Mekintajer, Dobrić, Kalinić Odželej, Motejunas. Odželej postiže prve poene na meču. Uzvraća Dialo trojkom.

19:52

Ovo je Zvezdinih 12 za večerašnji meč

19:10

tabela Evrolige
