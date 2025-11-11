Svi događaji
20:34

3. minut - Pokuševski uz zvuk sirene!

Četiri vezana poena Alekseja Pokuševskog 7:3

20:32

2. minut - Trojkaaa!

Vašington postiže trojku iz velike udaljenosti, na drugoj strani je Džejms pogodio jedno slobodno bacanje 3:1

20:30

1. minut - Počela je utakmica!

20:18

Tu je i trener fudbalera Partizana Marko Jovanović!

20:10

Paklen doček za Nikolu Mirotića!

Nikola Mirotić

19:51

Sastavi:

19:11

Burno saopštenje crno-belih...

19:11

Evo ko prenosi utakmicu!

19:10

Pogledajte kakve su kvote...

19:08

Nije mogao da promaši...

