KK Partizan - Monako: 7:3
Iz minuta u minut
Evroliga
PARTIZAN - MONAKO: Crno-beli u krcatoj Areni traže izlaz iz krize! Mogu li izabranici Željka Obradovića da prekinu katastrofalan niz?
Košarkaši Partizana večeras od 20.30 u Beogradskoj areni protiv Monaka igraju utakmicu 10. kola Evrolige.
Izabranici Željka Obradovića upali su u rezultatsku krizu, te u Evroligi nemaju pobedu na četiri vezane utakmice.
Poslednji u nizu evroligaški poraz crno-beli su doživeli od Olimpijakosa u Pireju, pa će na večerašnjem meču u Beogradskoj Areni, pobeda biti imperativ.
Sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog meča možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs.
Uživo
20:32
2. minut - Trojkaaa!
Vašington postiže trojku iz velike udaljenosti, na drugoj strani je Džejms pogodio jedno slobodno bacanje 3:1
Reaguj
6