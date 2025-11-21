PARTIZAN - FENERBAHČE: Uzdrmani crno-beli dočekuju prvaka Evrope! Partizan žestoko oslabljen!
Košarkaši Partizana dočekuju Fenerbahče u utakmici 12. kola Evrolige.
Meč se igra u "Beogradskoj Areni" sa početkom u 20.30 časova.
2. minut - 0:5
Partizan je krenuo u petorci Kalates, Vašington, Sterling Braun, Osetkovski i Fernando. Meč je počeo sa promašajima na obe strane. biberović trojkom postiže prve poena na meču. Taker sa penala povećava prednost gostiju.
Ovo su sastavi za meč
Partizan definitivno bez Džabari Parkera i Vanje Marinkovića.
Partizan u lošem momentu
Crno-beli su pre nedelju dana doživeli bolan poraz od Asvela, verovatno najslabijeg tima u Evroligi, a trener crno-belih Željko Obradović je posle meča bio izuzetno besan na svoje izabranike zbog lošeg pristupa utakmici. Partizan trenutno ima skor 4-7 i nalazi se na 17. mestu na tabeli.
Sa druge strane aktuelni prvak Evrope Fenerbahče je nakon nešto lošijeg starta, vezao tri pobede i trenuno ima skor 6-5 i nalazi se na devetoj poziciji.