20:29

2. minut - 0:5

Partizan je krenuo u petorci Kalates, Vašington, Sterling Braun, Osetkovski i Fernando. Meč je počeo sa promašajima na obe strane. biberović trojkom postiže prve poena na meču. Taker sa penala povećava prednost gostiju.

20:27

Grobari skandiraju Žocu

Grobari skandiraju Žocu Izvor: Kurir

20:27

Atmosfera u Areni

Atmosfera u Areni Izvor: Kurir

20:17

Izlazak košarkaša Partizana

Partizan Fenerbahče Arena Izvor: Kurir

19:44

Ovo su sastavi za meč

WhatsApp Image 2025-11-21 at 19.08.05.jpeg
Partizan - Fenerbahče Foto: Kurir

 Partizan definitivno bez Džabari Parkera i Vanje Marinkovića.

19:40

Partizan bez Parkera i Marinkovića

Džabari Parker i Željko Obradović

16:46

Tabela Evroliga

Screenshot_490.jpg
Foto: Printskrin

16:44

Jasikevičijus pred Partizan 

Šarunas Jasikevičijus

16:43

Obradović pred Fenerbahče

PARTIZAN-ARMANI_53.jpg

16:35

Partizan u lošem momentu

Crno-beli su pre nedelju dana doživeli bolan poraz od Asvela, verovatno najslabijeg tima u Evroligi, a trener crno-belih Željko Obradović je posle meča bio izuzetno besan na svoje izabranike zbog lošeg pristupa utakmici. Partizan trenutno ima skor 4-7 i nalazi se na 17. mestu na tabeli.

Sa druge strane aktuelni prvak Evrope Fenerbahče je nakon nešto lošijeg starta, vezao tri pobede i trenuno ima skor 6-5 i nalazi se na devetoj poziciji.