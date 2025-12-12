Svi događaji
19:18

Vrelo je pred derbi!

Navijači Crvene zvezde polako ulaze u arenu. Prethodno su na putu napravili veliku bakljadu.

Atmosfera ispred Arene Izvor: Kurir

Bilo je ludo...

Delije idu na večiti derbi

18:14

Moneke pod znakom pitanja!

Trener Zvezde Saša Obradović govorio je o nastupu Čime Monekea:

- Možda se malo i prenaglasila povreda Monekea, mislim da to nije to toliko ozbiljne prirode. On će biti u konkurenciji za tim, videćemo da li i koliko. Sigurno je drugačija slika kad imamo njega u timu - rekao je Obradović.

16:54

Dobrodošli na lajv prenos večitog derbija, Partizan - Crvena zvezda!

Partizan od 20.30 pred svojim navijačima dočekuje Crvenu zvezdu u 15. kolu Evrolige.