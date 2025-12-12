Partizan - Crvena zvezda 20.45
Evroliga
PARTIZAN - CRVENA ZVEZDA: Vrelo je uoči večitog derbija, tu su i Delije! (VIDEO)
Košarkaši Partizana dočekuju večitog rivala Crvenu zvezdu u Beogradskoj areni od 20.30 u meču 15. kola Evrolige.
Crvena zvezda je trenutno na učninku od 9-5, dok Partizan ima skor 5-9.
19:18
Vrelo je pred derbi!
Navijači Crvene zvezde polako ulaze u arenu. Prethodno su na putu napravili veliku bakljadu.
Bilo je ludo...
18:14
Moneke pod znakom pitanja!
Trener Zvezde Saša Obradović govorio je o nastupu Čime Monekea:
- Možda se malo i prenaglasila povreda Monekea, mislim da to nije to toliko ozbiljne prirode. On će biti u konkurenciji za tim, videćemo da li i koliko. Sigurno je drugačija slika kad imamo njega u timu - rekao je Obradović.
