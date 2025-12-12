Čima Moneke spreman za večiti derbi?
povredio se...
MONEKE NE IGRA VEČITI DERBI? Fotka sa lica mesta iz Arene - sve je jasno kao dan?
Košarkaši Crvene zvezde gostuju Partizanu u 15. kolu Evrolige od 20.30.
Danima unazad vlada dilema - da li će Čima Moneke biti spreman za okršaj sa Partizanom.
Čima Moneke u dresu Crvene zvezde Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
O povredi Monekea govorio je i Saša Obradović, a neposredno pred utakmicu u Areni pojavilla se slika koja uliva nadu Delijama.
Naime, Moneke je sa opremom stigao u Arenu i možemo očekivati da se skine za utakmicu večeras.
Čima Moneke stigao u Arenu Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
