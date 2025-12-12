Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde gostuju Partizanu u 15. kolu Evrolige od 20.30.

Danima unazad vlada dilema - da li će Čima Moneke biti spreman za okršaj sa Partizanom.

Čima Moneke u dresu Crvene zvezde Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

O povredi Monekea govorio je i Saša Obradović, a neposredno pred utakmicu u Areni pojavilla se slika koja uliva nadu Delijama.

Naime, Moneke je sa opremom stigao u Arenu i možemo očekivati da se skine za utakmicu večeras.

Čima Moneke stigao u Arenu
Čima Moneke stigao u Arenu Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

