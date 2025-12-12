Crveno-beli bez Monekea
EVROLIGA
KAKAV ŠOK ZA ZVEZDU PRED VEČITI DERBI: Bez najboljeg na Partizan...
Slušaj vest
Čima Moneke u dresu Crvene zvezde Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
Vidi galeriju
Zvezda će na ovom meču biti oslabljena pošto neće nastupiti možda i najbolji igrač Čima Moneke, saznaje "Meridian sport".
Amerikanac se po svemu sudeći još uvek nije oporavio od povrede.
Saša Obradović je u tim uvrstio dvojicu juniora Novaka Pavlovića i Alekseja Nedeljkovića.
Reaguj
Komentariši