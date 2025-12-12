Slušaj vest

Košarkaši Partizana dočekuju Crvenu zvezdu u utakmici 15. kola Evrolige.

Čima Moneke u dresu Crvene zvezde Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Zvezda će na ovom meču biti oslabljena pošto neće nastupiti možda i najbolji igrač Čima Moneke, saznaje "Meridian sport".

Amerikanac se po svemu sudeći još uvek nije oporavio od povrede.

Saša Obradović je u tim uvrstio dvojicu juniora Novaka Pavlovića i Alekseja Nedeljkovića.

Ne propustiteEvroligaMONEKE NE IGRA VEČITI DERBI? Fotka sa lica mesta iz Arene - sve je jasno kao dan?
Delije u Areni
EvroligaVRELA UVERTIRA PRED DERBI! Pogledajte šta su uradile Delije na putu ka Areni! (VIDEO)
Delije idu na večiti derbi
EvroligaPARTIZAN - CRVENA ZVEZDA: Vrelo je uoči večitog derbija, tu su i Delije! (VIDEO)
Džabari Parker
EvroligaTANJEVIĆ PROGNOZIRAO VEČITI DERBI: Zvezda ima blagu prednost, evo i zbog čega...
Bogdan Tanjević kao selektor košarkaša Crne Gore

Nadglašavanje navijača Partizana i Zvezde Izvor: MONDO