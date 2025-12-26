Svi događaji
Od najnovijeg
16:18

Tabela Evrolige

Screenshot_520.jpg
Partizan - Makabi Foto: Printskrin

Partizan je trenutno na 15 mestu Evrolige sa skorom 6-11, dok je Makabi nakon četiri uzastopne pobede skočio na mesto ispred crno-belih sa učinkom 7-10.

16:16

Partizan u lošem momentu

Crno-beli su prethhodne nedelje doživeli dva prava debakla u elitnom takmičenju. Najpre su poraženi od Virtusa 68:86 na svom terenu, a potom doživeli istorijsku blamažu u Kaunasu i poraz od čak 41 poen razlike (68:109) od Žalgirisa.

16:15

Penjaroja uoči Makabija

Ne propustiteEvroligaPENJAROJA POTPUNO OTVORIO DUŠU: Znam sve šta navijači Partizana misle - ekipa će morati da igra potpuno drugačije!
Đoan Penjaroja

16:10

Debituje Đoan Penjaroja

Za Partizan će na ovom meču debitovati novi trener Đoan Penjaroja. Crno-bele je nakon ostavke Željka Obradovića vodio privremeni trener Mirko Ocokoljić, a sada je na klupi seo doskorašnji trener Barselone.