EVROLIGA
PARTIZAN - MAKABI: Crno-beli sa novim trenerom protiv Ponosa Izraela!
Košarkaši Partizana dočekuju Makabi u utakmici 18. kola Evrolige.
Utakmica se igra u "Beogradskoj Areni" sa početkom u 18 časova.
Partizan je trenutno na 15 mestu Evrolige sa skorom 6-11, dok je Makabi nakon četiri uzastopne pobede skočio na mesto ispred crno-belih sa učinkom 7-10.
Crno-beli su prethhodne nedelje doživeli dva prava debakla u elitnom takmičenju. Najpre su poraženi od Virtusa 68:86 na svom terenu, a potom doživeli istorijsku blamažu u Kaunasu i poraz od čak 41 poen razlike (68:109) od Žalgirisa.
