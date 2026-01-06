Svi događaji
Od najnovijeg
20:28

11. minut - 24:34

Jago poenima otvara drugu deonicu. Potom Brazilac siguran i sa penala.

20:26

Foto galerija iz Arene

20:24

Prva četvrtina - 20:34

Badio stavlja tačku na prvu deonicu. Sjajna igra Valensije.

20:19

9. minut - 20:30

Mini serija Valensije za dvocifrenu prednost. Saša Obradović traži tajm-aut

20:17

8. minut - 20:25

Kej zakucava za maksimalnih +7. Jago vraća iz teške pozicije. 

20:15

7. minut -18:23

Igra se jako brzo, u visokom ritmu. Montero poentira nakon prodora.

20:13

6. minut - 16:19

Moneke napokon pogađa oba slobodnog bacanja, tek iz trećeg pokušaja. Međutim Mur odgovara trojkom. Potom se Kalinić sjajno snalazi u reketu.

20:09

5. minut - 12:16

Valensija ima prednost posle uvodnih pet minuta. Zvezda još uvek nema odgovor za brzu igru gostiju.

20:07

4. minut - 11:12

Batler pogađa trojku iz ćoška za vođstvo Zvezde. Sako ostaje sam u reketu i lako poentira. 

20:05

3. minut - 8:10

Tejlor pogađa uz faul.  Sjajno se u narednom napadu Motejunas našao u reketu

20:03

2. minut - 6:7

Trojka Tejlora, potom fauliran Moneke.  Polovičan sa penala. Brz napad Valensije i trojka Badia. Odgovorio je Motejunas.

19:57

1. minut - 3:1

Zvezda kreće u postavi Mekintajer, Batler, Kalinić, Moneke, Motejunas. Badio pogađa jedno slobodno bacanje za početno vođstvo Valensije. Kalinić trojkom diže publiku na noge. 

18:00

Saopštenje Zvezde

16:27

Očekuje se neizvestan meč

16:25

Obradović pred Valensiju

16:15

Zvezda napada lidera Evrolige u Pioniru

Utakmica se zbog zauzetosti "Beogradske Arene" igra u hali "Alesandar Nikolić" u 20 časova.

Zvezda je nakon ubedljive pobede u Istanbulu protiv Efesa na učinku 11-8 i nalazi se na devetom mestu na tabeli. Isti učinak imaju Žalgiris i Real Madrid.

Valensija je sa dve pobede više i skorom 13-6 aktuelni lider Evrolige , koliko ima i drugoplasirani Hapoel ali slabiji koš količnik.

Tabela Evrolige Foto: Printskrin