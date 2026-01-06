CRVENA ZVEZDA - VALENSIJA: Crveno-beli već u debelom problemu, gosti dominiraju u Pioniru
Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Valensiju u utakmici 20. kola Evrolige.
Utakmica se igra u hali "Aleksandar Nikolić" sa početkom u 20 časova.
6. minut - 16:19
Moneke napokon pogađa oba slobodnog bacanja, tek iz trećeg pokušaja. Međutim Mur odgovara trojkom. Potom se Kalinić sjajno snalazi u reketu.
5. minut - 12:16
Valensija ima prednost posle uvodnih pet minuta. Zvezda još uvek nema odgovor za brzu igru gostiju.
4. minut - 11:12
Batler pogađa trojku iz ćoška za vođstvo Zvezde. Sako ostaje sam u reketu i lako poentira.
2. minut - 6:7
Trojka Tejlora, potom fauliran Moneke. Polovičan sa penala. Brz napad Valensije i trojka Badia. Odgovorio je Motejunas.
1. minut - 3:1
Zvezda kreće u postavi Mekintajer, Batler, Kalinić, Moneke, Motejunas. Badio pogađa jedno slobodno bacanje za početno vođstvo Valensije. Kalinić trojkom diže publiku na noge.
Zvezda napada lidera Evrolige u Pioniru
Utakmica se zbog zauzetosti "Beogradske Arene" igra u hali "Alesandar Nikolić" u 20 časova.
Zvezda je nakon ubedljive pobede u Istanbulu protiv Efesa na učinku 11-8 i nalazi se na devetom mestu na tabeli. Isti učinak imaju Žalgiris i Real Madrid.
Valensija je sa dve pobede više i skorom 13-6 aktuelni lider Evrolige , koliko ima i drugoplasirani Hapoel ali slabiji koš količnik.