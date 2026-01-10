Slušaj vest

Partizan se nalazi u ozbiljnom problemu...

Crno-beli su poslednji na tabeli Evrolige, a hijerarhija na terenu i u svlačonici nije dobra.

Ne zna se ko pije, a ko plaća na parketu, a to je naročito evidentno kada su na terenu u isto vreme Sterling Braun i Dvejn Vašington!

Meč protiv Barselone počeo je da klizi baš u momentima kada su Vašington i Braun delovali zajedno, naravno, sa jednim jedinim ciljem koji imaju - broj uzetih šuteva.

Sterling Braun, da budemo iskreno, ima želju da igra odbranu, samo je ona često brzopleta i pogrešna, dok Vašingtona to ne znaima.

Njih dvojica zajedno, u napadu, koliko god mogu da doprinesu, toliko i upropaste, jer su željni da ispale što više lopti - kao da sutra ne postoji...

Kada se na njih dvojicu doda i Kameron Pejn koji takođe deluje kao šuter, onda dobijemo rafaljnu paljbu bez cilja i ideje.

Kao zamene jedan drugom, što je Željko Obradović pre povrede Karlika Džonsa i praktikovao, to i ima nekog smilsa. Sve ostalo deluje katastrofalno.

Vašington je tokom prošle sezone protiv Panatinaikosa i Žalgirisa pokazao da se odbranom može nametnuti, ali to je bio samo trenutak. Zato je često i "ladio" klupu, a sada je dobio svu slobodu i to baš ovako izgleda - iz poraza u poraz.

Vašingtonu na leto ističe ugovor, a Braun je tu do leta 2027. godine. Videćemo šta će Penjaroja odlučiti i koji su dalji planovi crno-belih u forimiranju novog tima.

