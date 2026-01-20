PARTIZAN SRUŠIO BAJERN SVETISLAVA PEŠIĆA: Crno-belo čudo u Minhenu
Crno-beli su u utakmici 23. kola u Minhenu savladali Bajern rezultatom 67:63 (18:7, 16:25, 16:18).
Partizan je upisao sedmu pobedu, a Đoan Penjaroja prvu od dolaska među crno-bele.
Bajern je ostao na osam pobeda, a doživeo je 15. poraz. Bio je to prvi poraz Svetislava Pešića na domaćem terenu od povratka u Bajern.
Partizan i naredni meč igra u Minhenu, u petak će dočekati Hapoel iz Tel Aviva.
U timu Partizana Kameron Pejn je bio najefikasniji sa 16 poena.
Sterling Braun je dodao 11 poena, a Tonje Džekiri, Bruno Fernando i Nik Kalatis po osam.
Kod domaćina Gabrijel je postigao 13 poena, Džesap 12, a Dimitrijević 10.
40'
Pejn probija i pogađa za 58:67.
Dimitrijević smanjuje na 60:67. Lučić pogađa za tri posle greške Partizana - 63:67. Do kraja nešto manje od osam sekundi - tajm-aut za Penjaroju.
Au, šta se ovo dešava? Partizan gubi treću loptu u nizu. Do kraja 6.7 sekundi.
39'
Džekiri pogađa na isteku napada - 58:63.
Bonga je fauliran. Pogodio je prvo bacanje, potom i drugo - 58:65. Njegovih sedam poena.
35'
Ratan-Mejs postiže svoj četvrti poen - 56:56.
Pejn pogađa izuzetno težak šut pod faulom - 56:58. Precizan je Pejn - 56:59.
32'
Ponovo Partizan ne koristi napade u nizu, Gabrijel u kontri lako poentira - 54:50.
Tajm-aut za Penjaroju.
30'
Fernando stže do osmog poena - 48:50.
Dimitrijević za izjednačenje - 50:50.
Crno-belima je i treći put u četvrtini dosuđen faul u napadu, ovog puta Osetkovskom. Do isteka četvrtine je 23 sekinde.
Nije iskoristo domaćin tim napad.
Ostaje 50:50.
29'
Bruno Fernando je siguran oba puta sa linije bacanja - 46:46.
Braun je fauliran za dva bacanja. Pogodio je oba - 46:48. Njegovih 11 poena.
Mekormak za izjednačenje - 48:48.
28'
Dimitrijević je fauliran pri šutu za tri poena. Promašio je prvo, potom i drugo, a pogodio treće - 44:41. Serija Bajerna 10:0.
Braun trojkom prekida seriju Bajerna - 44:44.
Džesap pogađa za dva - 46:44.
27'
Stao je Partizan u napadu.
Mekormak posle osvojene lopte dovodi Bajern u vođstvo - 43:41. Produžena je serija domaćina na 9:0.
24'
Džekiri iz treće akcije crno-belih ukucava loptu u koš - 34:41.
Holac pogađa trojku - 37:41.
Kradu domaćini loptu, a Holac vezuje pet poena - 39:41.
20'
Džesap pogađa posle osvojene lopte - 30:34.
Holac se prošetao od koša do koša i sa zvukom sirene pogodio za 32:34.
Previše lako je Partizan ispustio solidnu prednost.
18'
Mekormak pogađa za dva pod faulom - 25:32. Pogodio je za 26:32.
Partizan je prva slobodna bacanja dobio u 18. minutu. Bruno Fernando ih je iskoristio - 26:34.
17'
Odlična asistencija Pejna, Fernando zakucava - 20:29.
Gabrijel stiže do sedmog poena - 23:29.
Osetkovski postiže svoju drugu trojku - 23:32. Još jedna asistencija Pejna. Crno-beli imaju osam trojki iz 14 pokušaja.
15'
Gabrijel smanjuje - 17:24.
Druga trojka za Pejna, Partizanova sedma - 17:27.
Džesap vraća trojku - 20:27.
14'
Džesap posle ofazivnog skoka ekipe pogađa trojku - 15:21.
Bajern je u seriji 8:3, a Penjaroja traži tajm-aut.
Arijan Lakić tek što je ušao u igru pogodio je trojku - 15:24. Šesta trojka Partizana.
11'
Dimitrijević otvara drugu deonicu poenima - 9:18.
Kalatis ubacuje trojku - 9:21. Peta trojka iz devetog pokušaja za crno-bele.
7'
Osetkovski pogađa trojku - 5:12. Četvrta trojka Parizana.
Džekiri pogađa prvu dvojku za crno-bele - 5:14.
5'
Bivši košarkaš Partizana Ajzea Majk se upisao u strelce - 5:3
Pejn pogađa trojku za prvo vođstvo na meču - 5:6.
1. četvrtina
Startne petorke
Bajern: Ratan-Mejs, Holac, Lučić, Majk, Mekormak.
Partizan: Pejn, Braun, Bonga, Osetkovski i Fernando.
Tabela
Sastavi
BAJERN - PARTIZAN
Hala: SAP garden
Sudije: Karlos Kortes, Gitis Vilijus, Alberto Baenja
BAJERN: Dimitrijević, Da Silva, Ratan-Mejs, Gifi, Vojtman, Kracer, Džesap, Lučić, Holac, Majk, Gabrijel, Mekormak. Trener: Svetislav Pešić
PARTIZAN: Murinen, Osetkovski, Bošnjaković, Mijaiović, Pokuševski, Braun, Pejn, Bonga, Lakić, Džekiri, Fernando, Kalatis. Trener: Đoan Penjaroja