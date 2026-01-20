Svi događaji
22:18

40'

Pejn probija i pogađa za 58:67

Dimitrijević smanjuje na 60:67. Lučić pogađa za tri posle greške Partizana - 63:67. Do kraja nešto manje od osam sekundi - tajm-aut za Penjaroju.

Au, šta se ovo dešava? Partizan gubi treću loptu u nizu. Do kraja 6.7 sekundi.

22:14

39'

Džekiri pogađa na isteku napada - 58:63

Bonga je fauliran. Pogodio je prvo bacanje, potom i drugo - 58:65. Njegovih sedam poena.

22:14

38'

Gabrijel smanjuje - 58:61

22:11

37'

Isak Bonga stiže do petog poena - 56:61

22:06

35'

Ratan-Mejs postiže svoj četvrti poen - 56:56

Pejn pogađa izuzetno težak šut pod faulom - 56:58. Precizan je Pejn - 56:59

22:05

34'

Kalatis krade loptu i pogađa u kontri pod faulom - 54:55. Pogodio je i dodatzno za 54:56.

22:03

33'

Trojka Pejna, njegova treća - 54:53

21:59

32'

Ponovo Partizan ne koristi napade u nizu, Gabrijel u kontri lako poentira - 54:50.

Tajm-aut za Penjaroju.

21:57

31'

Ratan-Mejs pogstiže dvojku - 52:50

21:54

4. četvrtina

Posle 30 minuta rezultat je 50:50.

21:52

30'

Fernando stže do osmog poena - 48:50.

Dimitrijević za izjednačenje - 50:50

Crno-belima je i treći put u četvrtini dosuđen faul u napadu, ovog puta Osetkovskom. Do isteka četvrtine je 23 sekinde.

Nije iskoristo domaćin tim napad.

Ostaje 50:50.

21:50

29'

Bruno Fernando je siguran oba puta sa linije bacanja - 46:46

Braun je fauliran za dva bacanja. Pogodio je oba - 46:48. Njegovih 11 poena. 

Mekormak za izjednačenje - 48:48

21:48

28'

Dimitrijević je fauliran pri šutu za tri poena. Promašio je prvo, potom i drugo, a pogodio treće - 44:41. Serija Bajerna 10:0.

Braun trojkom prekida seriju Bajerna - 44:44

Džesap pogađa za dva - 46:44

21:46

27'

Stao je Partizan u napadu.

Mekormak posle osvojene lopte dovodi Bajern u vođstvo - 43:41. Produžena je serija domaćina na 9:0. 

21:40

25'

Serija 7:0 Bajerna. Džesap je strelac za izjednačenje - 41:41

21:38

24'

Džekiri iz treće akcije crno-belih ukucava loptu u koš - 34:41.

Holac pogađa trojku - 37:41.

Kradu domaćini loptu, a Holac vezuje pet poena - 39:41.

21:37

23'

Partizanu su dosuđena dva faula u napadu u prva tri minuta. Bonga je dobio treću ličnu.

21:35

22'

Gabrijel smanjuje na 34:36

Braun pogađa trojku posle drugog napada crno-belih - 34:39

21:34

21'

Pejn posle osvojene lopte postiže poene - 32:36

21:33

3. četvrtina

Crno-beli ulaze u drugo poluvreme sa dva poena prednosti - 32:34

21:12

20'

Džesap pogađa posle osvojene lopte - 30:34

Holac se prošetao od koša do koša i sa zvukom sirene pogodio za 32:34.

Previše lako je Partizan ispustio solidnu prednost. 

21:11

19'

Mekormak smanjuje - 28:34

21:05

18'

Mekormak pogađa za dva pod faulom - 25:32. Pogodio je za 26:32

Partizan je prva slobodna bacanja dobio u 18. minutu. Bruno Fernando ih je iskoristio - 26:34

21:02

17'

Odlična asistencija Pejna, Fernando zakucava - 20:29.

Gabrijel stiže do sedmog poena - 23:29

Osetkovski postiže svoju drugu trojku - 23:32. Još jedna asistencija Pejna. Crno-beli imaju osam trojki iz 14 pokušaja.

20:59

15'

Gabrijel smanjuje - 17:24.

Druga trojka za Pejna, Partizanova sedma - 17:27

Džesap vraća trojku - 20:27

20:56

14'

Džesap posle ofazivnog skoka ekipe pogađa trojku - 15:21

Bajern je u seriji 8:3, a Penjaroja traži tajm-aut.

Arijan Lakić tek što je ušao u igru pogodio je trojku - 15:24. Šesta trojka Partizana. 

20:54

12'

Dimitrijević postiže drugu trojku za Bajern, a svoju prvu - 12:21

20:52

11'

Dimitrijević otvara drugu deonicu poenima - 9:18

Kalatis ubacuje trojku - 9:21. Peta trojka iz devetog pokušaja za crno-bele.

20:51

2. četvrtina

Crno-beli imaju dvocifrenu prednost - 7:18

20:49

10'

Gabrijel pogađa za 7:18.

To je i konačan rezultat posle prve četvrtine.

20:47

9'

Kalatis se upisao u strelce - 5:18

20:44

8'

Džekiri pogađa svoj četvrti poen - 5:16

20:42

7'

Osetkovski pogađa trojku - 5:12. Četvrta trojka Parizana.

Džekiri pogađa prvu dvojku za crno-bele - 5:14

20:41

6'

Treća vezana trojka Partizana, Braun je pogodio - 5:9

20:38

5'

Bivši košarkaš Partizana Ajzea Majk se upisao u strelce - 5:3

Pejn pogađa trojku za prvo vođstvo na meču - 5:6

20:34

2'

Vladimir Lučić otvara utakmicu trojkom - 3:0.

Bonga za izjednačenje - 3:3

20:29

1. četvrtina

Startne petorke

Bajern: Ratan-Mejs, Holac, Lučić, Majk, Mekormak.
Partizan: Pejn, Braun, Bonga, Osetkovski i Fernando.

20:11

Ni Vašington nije u timu

16:42

Tabela



16:34

Sastavi

BAJERN - PARTIZAN

Hala: SAP garden

Sudije: Karlos Kortes, Gitis Vilijus, Alberto Baenja

BAJERN: Dimitrijević, Da Silva, Ratan-Mejs, Gifi, Vojtman, Kracer, Džesap, Lučić, Holac, Majk, Gabrijel, Mekormak. Trener: Svetislav Pešić

PARTIZAN: Murinen, Osetkovski, Bošnjaković, Mijaiović, Pokuševski, Braun, Pejn, Bonga, Lakić, Džekiri, Fernando, Kalatis. Trener: Đoan Penjaroja