Crno-beli su u utakmici 23. kola u Minhenu savladali Bajern rezultatom 67:63 (18:7, 16:25, 16:18).

Partizan je upisao sedmu pobedu, a Đoan Penjaroja prvu od dolaska među crno-bele.

Bajern je ostao na osam pobeda, a doživeo je 15. poraz. Bio je to prvi poraz Svetislava Pešića na domaćem terenu od povratka u Bajern.

Partizan i naredni meč igra u Minhenu, u petak će dočekati Hapoel iz Tel Aviva.

U timu Partizana Kameron Pejn je bio najefikasniji sa 16 poena.

Sterling Braun je dodao 11 poena, a Tonje Džekiri, Bruno Fernando i Nik Kalatis po osam.

Kod domaćina Gabrijel je postigao 13 poena, Džesap 12, a Dimitrijević 10.