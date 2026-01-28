Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde u petak od 20 časova u Beogradskoj areni dočekuju Dubai u okviru 25. kola Evrolige.

"Zbog završetka EP u vaterpolu i demontaže bazena, postojala je bojazan da će ovaj meč biti igran u hali "Aleksandar Nikolić" koja je kapaciteta 8.000 mesta, ali je nakon velikih napora nadležnih službi Beogradske Arene, organizatora EP u vaterpolu, Ministarstva Sporta i omladine Republike Srbije, kao i grada Beograda dvorana osposobljena za ovu važnu utakmicu crveno-belih", saopštio je klub sa Malog Kalemegdana.

Nažalost, zbog aktivirane kazne utakmica se neće igrati pred punom Arenom, pošto je dozvoljeno 80 odsto punog kapaciteta.

Uslovna kazna za Crvenu zvezdu posle utakmice sa Barselonom (vređanje protivničkih igrača i ubacivanje predmeta), aktivirana je posle ponovljenih prekršaja na utakmici sa Valensijom (ponovo neprimereno ponašanja navijača-ubacivanja raznih predmeta u teren) pa će naši igrači biti lišeni pomoći pune Arene.

"Zbog izrečene kazne, u petak će na utakmici sa Dubaijem biti zatvoreni delovi sledećih sektora: Tribine A, Tribine D, Partera B i tribine B;

Tribina A: sektori 218 desno, 219, 220, 221 levo Tribina D: sektori 223 desno, 224, 225, 226 levo Parter B: sektori 210 desno – 213 levo Tribina B: sektori 210 levo – 207 desno", saopštio je klub.

Iz Zvezde apeluju još jednom na navijače da navijaju fer, sportski, korektno, bez vređanja bilo koga iz protivničke ekipe.

Utakmica 25. kola Evrolige Crvena zvezda Meridianbet – KK Dubai, igra se od 20 časova, a ulazi u Beogradsku Arenu biće otvoreni od 18 časova.