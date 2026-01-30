Košarkaši Crvene zvezde u 25. kolu Evrolige dočekuju Dubai.

Crveno-beli su u sjajnom ritmu sa tri vezane pobede u gostima i na dobrom putu da obezbede mesto u doigravanju.

Pred timom Saše Obradovića je šest utakmica kod kuće u narednih sedam kola, a Dubai je jedan od najbitnijih u tom nizu.

Crveno-beli su trenutno deseti sa učinkom 14-10, koliko imaju Žalgiris i Panatinaikos.