20:00

1'

Mekinli Rajt trojkom otvara utakmicu - 0:3

Kalinić uzvraća trojkom - 3:3

19:59

1. četvrtina

Startne petorke

Crvena zvezda: Miler-Mekintajer, Nvora, Kalinić, Moneke, Bolomboj

Dubai

19:31

Smanjen kapacitet Arene

Utakmicu Crvena zvezda - Dubai neće moći da prate svi navijači Zvezde koji to obično čine.

Crvena zvezda je zbog incidenata na utakmici protiv Valensije, kažnjena novčano, ali i sa delimično ispražnjenom halom.

Tako će protiv Dubaija, na raspolaganju biti 80 odsto dvorane.

16:43

Tabela



16:37

Sastavi

CRVENA ZVEZDA - DUBAI

Hala: Arena

Sudije: Huan Karlos Garsija, Karlos Kortez, Tomas Bisuel

CRVENA ZVEZDA: Miler-Mekintajer, Batler, Davidovac, Kalinić, Dobrić, Izundu, Motejunas, Bolomboj, Nvora, Odželej, Moneke, Dos Santos. Trener: Saša Obradović

DUBAI: Dangubić, Bejkon, Avramović, Abas, Prepelič, Anderson, Musa, Kabengele, Rajt, Petrušev, Kamenjaš, Kaboklo. Trener: Jurica Golemac