CRVENA ZVEZDA - DUBAI: Bolomboj i Petrušev na terenu! Arena nije ispunjena do poslednjeg mesta
Košarkaši Crvene zvezde u 25. kolu Evrolige dočekuju Dubai.
Crveno-beli su u sjajnom ritmu sa tri vezane pobede u gostima i na dobrom putu da obezbede mesto u doigravanju.
Pred timom Saše Obradovića je šest utakmica kod kuće u narednih sedam kola, a Dubai je jedan od najbitnijih u tom nizu.
Crveno-beli su trenutno deseti sa učinkom 14-10, koliko imaju Žalgiris i Panatinaikos.
Najveća pretnja su Armani sa 12 pobeda i Virtus i Dubai sa po 11 pobeda. Stoga je trijumf u večerašnjem meču od izuzetne važnosti po crveno-bele
1. četvrtina
Startne petorke
Crvena zvezda: Miler-Mekintajer, Nvora, Kalinić, Moneke, Bolomboj
Smanjen kapacitet Arene
Utakmicu Crvena zvezda - Dubai neće moći da prate svi navijači Zvezde koji to obično čine.
Crvena zvezda je zbog incidenata na utakmici protiv Valensije, kažnjena novčano, ali i sa delimično ispražnjenom halom.
Tako će protiv Dubaija, na raspolaganju biti 80 odsto dvorane.
Tabela
Sastavi
CRVENA ZVEZDA - DUBAI
Hala: Arena
Sudije: Huan Karlos Garsija, Karlos Kortez, Tomas Bisuel
CRVENA ZVEZDA: Miler-Mekintajer, Batler, Davidovac, Kalinić, Dobrić, Izundu, Motejunas, Bolomboj, Nvora, Odželej, Moneke, Dos Santos. Trener: Saša Obradović
DUBAI: Dangubić, Bejkon, Avramović, Abas, Prepelič, Anderson, Musa, Kabengele, Rajt, Petrušev, Kamenjaš, Kaboklo. Trener: Jurica Golemac