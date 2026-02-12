EVROLIGA
OLIMPIJAKOS - CRVENA ZVEZDA: Crveno-beli gostuju bratskom klubu u paklu Pireja
Košarkaši Crvene zvezde gostuju Olimpijakosu u utakmici 28. kola Evrolige.
Utakmica se igra u Pireju sa početkom u 20.15 časova.
Ključni događaji
Uživo
Samo ključni događaji
16:51
Пласман обезедио Sofascore
Tabela Evrolige
Пласман обезедио Sofascore
Zvezda je nakon pet uzastopnih pobeda doživela bolan poraz od Makabija i sada ima učinak 16-11 na sedmoj poziciji Evrolige.
Sa druge strane Olimpijakos je trenutno u samom vrhu tabele, tačnije na drugom mestu. Grčki velikan trenutno ima skor 17-9, uz meč manje.
Reaguj
Komentariši