16:58

Barcokas kažnjen pred Zvezdu

Barcokas kažnjen pred Zvezdu: Evroliga bez milosti prema treneru Olimpijakosa
Jorgos Barcokas

16:58

Obradović pred Olimpijakos

Olimpijakos je favorit protiv Zvezde, a to Saši Obradoviću prija! Trener crveno-belih otkrio zašto je nekad bolje biti autsajder: "Tada još više poštuješ..."
Saša Obradović

16:51

Tabela Evrolige



Zvezda je nakon pet uzastopnih pobeda doživela bolan poraz od Makabija i sada ima učinak 16-11 na sedmoj poziciji Evrolige.

Sa druge strane Olimpijakos je trenutno u samom vrhu tabele, tačnije na drugom mestu. Grčki velikan trenutno ima skor 17-9, uz meč manje.