Dilan Osetkovski i njegova situacija sa suspenzijom zbog dopinga poslednjih nedelja pune portale širom Evrope.

Košarkaš Partizana suspendovan je uoči meča Evrolige između Partizana i Reala iz Madrida i to zbog "greha iz prošlosti" kada je imao problema zbog korišćenja marihuane u periodu dok je igrao za Unikahu.

Njegov agent Miško Ražnatović objavio je da je privremenom merom Osetkovskom ukinuta zabrana igranja do decembra 2026. godine, što je potvrdila i Španska antidoping agencija (CELAD) za Sportski Žurnal, koja je dodala i kako je igrač Partizana obavešten o odluci još u decembru, a više o tome možete pročitati na sledećim linkovima:

Sada je Mozzart Sport doneo nove informacije posle kojih se očekuje i nova drama!

Prema informacijama do kojih je došao ovaj portal, sve je daleko od rešenog! Sudovi u Madridu jesu doneli pozitivnu odluku u slučaju Osetkovski koji je sada dobio priliku da igra, ali u momentu kada to apsolutno nema nikakve veze jer traje Kup i svakako neće igrati sve do 25. februara kada je zakazan meč u Istanbulu protiv Fenerbahčea.

Sada španska antidoping agencija ima tri dana roka da podnese žalbu na presudu suda u Madridu što u Partizanu očekuju da će se dogoditi. Tek tada će zapravo biti jasno da li Partizan dobija nazad svog igrača koji je pronašao ulogu u sistemu Đoana Penjaroje ili moraju pod hitno da traže novog košarkaša, a da stvar bude dodatno komplikovanija sve to treba da razreše baš do 25. februara do kada je rok za registraciju pojačanja za Evroligu.

Vremena je malo, situacija je napeta, a kako će se sve rešiti - ostaje da se vidi...

