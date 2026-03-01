Slušaj vest

Crvena zvezda i Partizan su ranije, još tokom prošle sezone, izborili trogodišnju evroligašku licencu, čime su stekli određenu sigurnost u daljem planiranju i strateškom razvoju kluba.

Dok se Partizan muči i nalazi se na samom dnu tabele, sa druge strane Zvezda ima dobre šanse da u poslednjih devet utakmica osigura plej-ih fazu ili napadne direktno mesto u plej-ofu, prvom još od 2016. godine.

Pred Partizanom je velika rekonstrukcija tima predstojećeg leta, pošto rezultati nisu u skladu sa klupskim očekivanjima. Crno-bele čeka težak posao, da osveže i dodatno pojačaju tim, uz nadu, da će Đoan Penjaroja složiti kockice i odvesti Partizan dogodine u plej-of Evrolige.

Kada je reč o Crvenoj zvezdi, klub sa Malog Kalemegdana ima važan posao, da na leto, osigura Džordana Nvoru i Kodija Milera Mekintajera, tandem kome u junu ističe ugovor sa crveno-belima.

Nisu sa samo Crvena zvezda i Partizan u sličnoj situaciju, jer i ostali Evroligaši moraju da vide kako i na koji način zadrđati adute u timu, a pritom i dovesti adekvatna pojačanja.

Ovo je spisak od skoro 100 igrača kojima u leto u 2026. godine ističe ugovor. Crvena zvezda i Partizan mogu da biraju, a čeka ih paklena konkurencija na tržištu.

Koga biste vi voleli da gledate u Partizanu odnosnu Crvenoj zvezdi naredne sezone?

Real Madrid

Serhio Ljulj

Trej Lajls

David Kramer

Olimpijakos

Kori Džozef

Monte Moris

Šakil Mekisik

Kostas Papanikolau

Alek Piters

Tajler Dorsi

Tomas Vokap

Monako

Elie Okobo

Mišinou

Nemanja Nedović

Tarpej

Blosomgejm

Makundu

Tajs

Majk Džejms

Makabi Tel Aviv

Lundberg

Hankins

Tamir Blat

Džon Di Bartolomeo

Olimpija Milano

Armoni Bruks

Ševon Šilds

Zek Ledej

Stefano Tonut

Brajant Danston

Najt Sestina

Usman Diop

Džoš Nibo

Niko Manion

Žalgiris

Silvan Fransisko

Mozes Rajt

Birutis

Brazdeikis

Maodo Lo

Barselona

Ernangomez

Veseli

Fol

Noris

Laprovitola

Kejl

Satoranski

Klajburn

Bajern Minhen

Stefan Jović

Andreas Obst

Kracer

Mekormak

Nenad Dimitrijević

Ksavijer Rejtan-Mejs

Panatinaikos

Kenet Farid

Rišon Holms

Dubai

Bruno Kaboklo

Nemanja Dangubić

Avudu Abas

Nejtan Mejson

Džastin Anderson

Davis Bertans

Klemen Prepelič

Taran Armstrong

Dvejn Bejkon

Anadolu Efes

Rodrig Bobua

Sejben Li

Kol Svajder

Džordan Lojd

Sehmus Hazer

Rolands Šmits

Asvel

Tomas Ertel

Edvin Džekson

Zek Seljas

Mbaje Ndijaje

Ažinsa

Šakil Herison

Glin Votson Junior

Brajan Angola

Baskonija

Trent Forest

Timoti Luvavu-Kabarot

Kobi Simons

Cenar Omoruji

Hapoel Tel Aviv

Kris Džons

Iš Vejnrajt

Džonatan Motli

Valensija

Met Kostelo

Brekston Ki

Nejtan Rivers

Omari Mur

Virtus Bolonja

Karsen Edvards

Dijuf

Pajola

Heket

Nikolo Akele

Metju Morgan

Pariz

Uatara

Sebastijan Erera

Džastin Robinson

Džared Roden

Kome sve ističu ugovori u redovima večitih rivala?

Partizan:

Karlik Džons

Tonje Džekiri

Nik Kalates

Dvejn Vašington

Vanja Marinković

Crvena zvezda:

Kodi Miler-Mekintajer

Džordan Nvora

Dejan Davidovac

Donatas Motiejunas

Ajzea Kenan

Džeol Bolomboj

Ebuka Izundu (1+1)

Džered Batler (1+1)

Raspored Crvene zvezde i Partizana do kraja tekuće sezone u Evroligi (2025/2026):

Crvena zvezda:

06.03.2026 Crvena zvezda – Bajern

13.03.2026 Crvena zvezda – Fenerbahče

20.03.2026 Panatinaikos – Crvena zvezda

25.03.2026 Baskonija – Crvena zvezda

27.03.2026 Barselona – Crvena zvezda

02.04.2026 Crvena zvezda – Partizan

07.04.2026 Crvena zvezda – Pariz

10.04.2026 Asvel – Crvena zvezda

16.04.2026 Real Madrid – Crvena zvezda

Partizan:

05.03.2026 Partizan - Dubai

12.03.2026 Virtus - Partizan

19.03.2026 Pariz - Partizan

24.03.2026 Partizan - Asvel

27.03.2026 Partizan - Valensija

02.04.2026 Crvena zvezda Partizan

08.04.2026 Anadolu Efes - Partizan

10.04.2026 Partizan - Žalgiris

16.04.2026 Partizan - Baskonija

