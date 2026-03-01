KO ĆE U ZVEZDU, A KO U PARTIZAN? Lista od skoro 100 potencijalnih pojačanja večitih rivala! Imena da se smrzneš! Čeka nas opasno leto!
Crvena zvezda i Partizan su ranije, još tokom prošle sezone, izborili trogodišnju evroligašku licencu, čime su stekli određenu sigurnost u daljem planiranju i strateškom razvoju kluba.
Dok se Partizan muči i nalazi se na samom dnu tabele, sa druge strane Zvezda ima dobre šanse da u poslednjih devet utakmica osigura plej-ih fazu ili napadne direktno mesto u plej-ofu, prvom još od 2016. godine.
Pred Partizanom je velika rekonstrukcija tima predstojećeg leta, pošto rezultati nisu u skladu sa klupskim očekivanjima. Crno-bele čeka težak posao, da osveže i dodatno pojačaju tim, uz nadu, da će Đoan Penjaroja složiti kockice i odvesti Partizan dogodine u plej-of Evrolige.
Kada je reč o Crvenoj zvezdi, klub sa Malog Kalemegdana ima važan posao, da na leto, osigura Džordana Nvoru i Kodija Milera Mekintajera, tandem kome u junu ističe ugovor sa crveno-belima.
Nisu sa samo Crvena zvezda i Partizan u sličnoj situaciju, jer i ostali Evroligaši moraju da vide kako i na koji način zadrđati adute u timu, a pritom i dovesti adekvatna pojačanja.
Ovo je spisak od skoro 100 igrača kojima u leto u 2026. godine ističe ugovor. Crvena zvezda i Partizan mogu da biraju, a čeka ih paklena konkurencija na tržištu.
Koga biste vi voleli da gledate u Partizanu odnosnu Crvenoj zvezdi naredne sezone?
Real Madrid
Serhio Ljulj
Trej Lajls
David Kramer
Olimpijakos
Kori Džozef
Monte Moris
Šakil Mekisik
Kostas Papanikolau
Alek Piters
Tajler Dorsi
Tomas Vokap
Monako
Elie Okobo
Mišinou
Nemanja Nedović
Tarpej
Blosomgejm
Makundu
Tajs
Majk Džejms
Makabi Tel Aviv
Lundberg
Hankins
Tamir Blat
Džon Di Bartolomeo
Olimpija Milano
Armoni Bruks
Ševon Šilds
Zek Ledej
Stefano Tonut
Brajant Danston
Najt Sestina
Usman Diop
Džoš Nibo
Niko Manion
Žalgiris
Silvan Fransisko
Mozes Rajt
Birutis
Brazdeikis
Maodo Lo
Barselona
Ernangomez
Veseli
Fol
Noris
Laprovitola
Kejl
Satoranski
Klajburn
Bajern Minhen
Stefan Jović
Andreas Obst
Kracer
Mekormak
Nenad Dimitrijević
Ksavijer Rejtan-Mejs
Panatinaikos
Kenet Farid
Rišon Holms
Dubai
Bruno Kaboklo
Nemanja Dangubić
Avudu Abas
Nejtan Mejson
Džastin Anderson
Davis Bertans
Klemen Prepelič
Taran Armstrong
Dvejn Bejkon
Anadolu Efes
Rodrig Bobua
Sejben Li
Kol Svajder
Džordan Lojd
Sehmus Hazer
Rolands Šmits
Asvel
Tomas Ertel
Edvin Džekson
Zek Seljas
Mbaje Ndijaje
Ažinsa
Šakil Herison
Glin Votson Junior
Brajan Angola
Baskonija
Trent Forest
Timoti Luvavu-Kabarot
Kobi Simons
Cenar Omoruji
Hapoel Tel Aviv
Kris Džons
Iš Vejnrajt
Džonatan Motli
Valensija
Met Kostelo
Brekston Ki
Nejtan Rivers
Omari Mur
Virtus Bolonja
Karsen Edvards
Dijuf
Pajola
Heket
Nikolo Akele
Metju Morgan
Pariz
Uatara
Sebastijan Erera
Džastin Robinson
Džared Roden
Kome sve ističu ugovori u redovima večitih rivala?
Partizan:
Karlik Džons
Tonje Džekiri
Nik Kalates
Dvejn Vašington
Vanja Marinković
Crvena zvezda:
Kodi Miler-Mekintajer
Džordan Nvora
Dejan Davidovac
Donatas Motiejunas
Ajzea Kenan
Džeol Bolomboj
Ebuka Izundu (1+1)
Džered Batler (1+1)
Raspored Crvene zvezde i Partizana do kraja tekuće sezone u Evroligi (2025/2026):
Crvena zvezda:
06.03.2026 Crvena zvezda – Bajern
13.03.2026 Crvena zvezda – Fenerbahče
20.03.2026 Panatinaikos – Crvena zvezda
25.03.2026 Baskonija – Crvena zvezda
27.03.2026 Barselona – Crvena zvezda
02.04.2026 Crvena zvezda – Partizan
07.04.2026 Crvena zvezda – Pariz
10.04.2026 Asvel – Crvena zvezda
16.04.2026 Real Madrid – Crvena zvezda
Partizan:
05.03.2026 Partizan - Dubai
12.03.2026 Virtus - Partizan
19.03.2026 Pariz - Partizan
24.03.2026 Partizan - Asvel
27.03.2026 Partizan - Valensija
02.04.2026 Crvena zvezda Partizan
08.04.2026 Anadolu Efes - Partizan
10.04.2026 Partizan - Žalgiris
16.04.2026 Partizan - Baskonija
