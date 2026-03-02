OTKRIVAMO SVE! PREKID KAO TOKOM KORONE, ILI NASTAVAK? Da li je Evroliga regularna posle svih dešavanja na Bliskom istoku? Promena domaćinstava, rat, sukobi!
Posle turbulentnih dešavanja na Bliskom istoku i bezbednosnih izazova koji su uslovili promene domaćinstava pojedinih utakmica, u javnosti se sve češće postavlja pitanje - da li je Evroliga regularna i da li su svi klubovi u ravnopravnom položaju?
Tema je dodatno dobila na značaju nakon odluke da izraelski predstavnik Makabi Tel Aviv svoje domaće utakmice igra van Izraela, u gradovima poput Sofije i Beograda. Ovakav rasplet okolnosti otvorio je dilemu da li pojedini timovi imaju prednost ili otežane uslove takmičenja.
Makabi je od jeseni 2023. godine već jednom morao da svoje utakmice igra u Beogradu, a nedavno su se vratili u Tel Aviv. Ipak, zbogo novonastale situacije "Ponos Izraela" će povovo u srpsku prestonicu.
Sa druge strane Hapoel je u prvom delu sezone svoje utakmice igrao u Sofiji, glavnom gradu Bugarske.
Zašto se igra van matičnih hala?
Zbog bezbednosne situacije u Izraelu, Evroliga je donela odluku da Makabi privremeno ne može da organizuje mečeve u Tel Avivu. Kao alternativna rešenja odabrane su dvorane u Sofiji i Beogradu, koje ispunjavaju tehničke i bezbednosne standarde takmičenja.
Prema pravilniku Evrolige, organizator ima pravo da, u vanrednim okolnostima, odredi alternativnu lokaciju ukoliko matični grad nije bezbedan za odigravanje utakmica. Takve odluke donose se u saradnji sa lokalnim vlastima, klubovima i bezbednosnim službama.
Ovo pokreće nekoliko važnih pitanja koje mogu uticati na samkvalitet takmičenja i to u završnici Evrolige, gde će svaka utakmica biti od izuzetene važnosti.
Do kraja regularnog dela ostalo je još devet kola i čeka nas bez dileme turbulentna završnica.
Da li je narušen takmičarski balans? Ključno pitanje jeste, ko je u prednosti?
- Makabi formalno igra kao domaćin, ali bez klasične domaće atmosfere i podrške pune hale u Tel Avivu.
- Protivnički timovi nemaju zahtevna putovanja u Izrael, što može biti logistička olakšica.
- Atmosfera u Beogradu, gde je košarka izuzetno popularna, može biti specifična – ali publika nije striktno domaća.
Šta kažu iz Evrolige?
Evroliga se u zvaničnim saopštenjima poziva na princip kontinuiteta, ali pre svega bezbednosti svih učesnika. Organizacija navodi da su odluke donete kako bi se:
- očuvao integritet takmičenja,
- izbegla odlaganja i prekidi sezone,
- obezbedili jednaki uslovi koliko je to moguće u vanrednim okolnostima.
U prethodnim sezonama, Evroliga je već pokazala fleksibilnost tokom pandemije koronavirusa, kada su se mečevi igrali bez publike ili na neutralnim terenima, što je takođe otvorilo pitanje regularnosti, ali takmičenje je priznato kao validno. Jer, budimo realni, nije isto biti gost Crvene zvezde u praznom ili punom Pioniru, baš te korona sezone 2020/2021.
Takođe, Evroliga je 2022. godine zbog rata između Rusije i Ukrajine, ali i sankcija međunonardne zajednice, odmah izbacila ruske timove iz takmičenja, a oni se do dan danas nisu vratili i pitanje je kada će...
Kako će Evroliga rešiti problem? Nastavak ili prekid sezone?
Evroliga se trenutno nalazi u jako teškoj situaciji! Balansiranje između sporta i bezbednosnih faktora, nije lak, ali Evroliga mora brzo da reaguje i odluči se nastavak ili prekidanje takmičenja.
Odlazak, pa povratak Izraelskih timova u Beograd i Sofiju, uz dodatne konfrotacije sa Turskim klubovima, ozbiljno možet narušiti sistem i regularnost takmičenja - u ovim teškim i ratnim vremenima na Bliskom istoku.
Dubai je već sada morao da otkaže utakmicu sa Partizanom koja je bila planirana za sredu, 4. mart, a kada će se biti pronađen novi termin, još uvek se ne zna. Postavlja se pitanje kako to sve izvesti, jer je do kraja regularnog dela ostalo nešto više od mesec dana.
Formalno-pravno, takmičenje je regularno, ali pravila su ista za sve i odluke se donose na osnovu bezbednosnih procena.
Predsednik Partizana Ostoja Mijailović, već je govorio o sudbini Evrolige i nastavka takmičenja?
- Doveden je ostatak sezone u pitanje. Bezbednost je na prvom meču, molim Boga da se svi vrate živi. Ja dobro znam šta znači biti u ratnoj zoni, to su traume koje nosite ceo život. Sada je loptica kod Evrolige, ona mora dobro da razmisli šta je bezbednosno ispravno. Smatram da će nam danas dati određena uputstva - poručio je Mijailović gostujući na TV "K1".
Da li treba prekinuti Evroligu zbog sukoba na Bliskom istoku?
U praksi, Evroliga pokušava da očuva takmičarski ritam i kredibilitet u vanrednim okolnostima. Da li je to idealno rešenje? Verovatno nije. Da li je trenutno jedino moguće? Teško je reći...
Na devet kola do kraja prve faze tabela stoji ovako:
Crvena zvezda je u odličnoj poziciji sa izglednim šansama za plasman u plej-of, dok je Partizan na 19. mestu bez bilo kakvih šansi za prolaz u narednu fazu takmičenja.
Raspored Evrolige do kraja takmičenja
30. kolo (5–6. mart 2026)
Partizan – Dubai
Crvena zvezda – Bajern Minhen
Fenerbahče – Monako
Makabi Tel Aviv – Hapoel Tel Aviv
Real Madrid – Virtus Bolonja
Valensija – Žalgiris
Anadolu Efes – Asvel
Olimpijakos – Panatinaikos
31. kolo (12–13. mart 2026)
Dubai – Baskonija
Bajern Minhen – Anadolu Efes
Panatinaikos – Žalgiris
Virtus Bolonja – Partizan
Pariz – Asvel
Real Madrid – Valensija
Monako – Olimpijakos
Crvena zvezda – Fenerbahče
32. kolo (19–20. mart 2026)
Anadolu Efes – Monako
Hapoel Tel Aviv – Virtus Bolonja
Bajern Minhen – Dubai
Olimpijakos – Baskonija
Valensija – Barselona
Pariz – Partizan
Fenerbahče – Armani Milano
Žalgiris – Real Madrid
33. kolo (24–25. mart 2026)
Dubai – Panatinaikos
Armani Milano – Monako
Žalgiris – Bajern Minhen
Makabi Tel Aviv – Fenerbahče
Barselona – Anadolu Efes
Partizan – Asvel
Baskonija – Crvena zvezda
Virtus Bolonja – Pariz
34. kolo (26–27. mart 2026)
Asvel – Fenerbahče
Makabi Tel Aviv – Dubai
Armani Milano – Virtus Bolonja
Bajern Minhen – Asvel
Pariz – Olimpijakos
Real Madrid – Anadolu Efes
Panatinaikos – Monako
Crvena zvezda – Partizan
35. kolo (1–3. april 2026)
Makabi Tel Aviv – Anadolu Efes
Hapoel Tel Aviv – Panatinaikos
Žalgiris – Barselona
Crvena zvezda – Partizan
Pariz – Armani Milano
Dubai – Monako
Asvel – Olimpijakos
Baskonija – Real Madrid
36. kolo (7–8. april 2026)
Žalgiris – Dubai
Crvena zvezda – Pariz
Hapoel Tel Aviv – Fenerbahče
Olimpijakos – Real Madrid
Baskonija – Makabi Tel Aviv
Barselona – Panatinaikos
Valensija – Armani Milano
Virtus Bolonja – Bajern Minhen
37. kolo (9–10. april 2026)
Hapoel Tel Aviv – Olimpijakos
Fenerbahče – Real Madrid
Armani Milano – Bajern Minhen
Pariz – Makabi Tel Aviv
Valensija – Panatinaikos
Dubai – Anadolu Efes
Monako – Barselona
Asvel – Crvena zvezda
38. kolo (16–17. april 2026)
Asvel – Fenerbahče
Makabi Tel Aviv – Virtus Bolonja
Olimpijakos – Armani Milano
Partizan – Baskonija
Real Madrid – Crvena zvezda
Dubai – Valensija
Žalgiris – Pariz
Monako – Hapoel Tel Aviv
Kako je počeo sukob na Bliskom istoku?
Bliski istok je u potpunom žarištu sukoba nakon što su Sjedinjene Američke Države (SAD) i Izrael pokrenuli veliku zajedničku vojnu operaciju protiv Iran, što je dovelo do najteže eskalacije tenzija u regionu u poslednjih godina.
Šta se dogodilo?
Velika vojna ofanziva protiv Irana započeta je krajem februara u okviru koordinisanih udara SAD i Izraela.
U ovim napadima je, prema zvaničnim izveštajima, poginuo vrhovni lider Irana, ajatolah Ali Hamnei, što je kasnije potvrđeno i iz američkih i iranskih izvora.
Kako je Iran odgovorio?
Iran je gotovo odmah uzvratio raketnim i bespilotnim napadima na ciljeve u Izraelu, kao i na baze američkih snaga širom Bliskog istoka, uključujući Irak, Kuvajt, Bahrein i druge zemlje.
Rast tenzija u regionu
Sukob se proširio i izvan same teritorije Irana i Izraela, napravljena su ozbiljna oštećenja u urbanim i civilnim oblastima, a prisustvo vojnih snaga se povećava širom Zaliva i Bliskog istoka.
Broj žrtava i dalje raste, a međunarodna zajednica izražava zabrinutost zbog mogućeg daljeg širenja konflikta.
