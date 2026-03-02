Slušaj vest

Posle turbulentnih dešavanja na Bliskom istoku i bezbednosnih izazova koji su uslovili promene domaćinstava pojedinih utakmica, u javnosti se sve češće postavlja pitanje - da li je Evroliga regularna i da li su svi klubovi u ravnopravnom položaju?

Tema je dodatno dobila na značaju nakon odluke da izraelski predstavnik Makabi Tel Aviv svoje domaće utakmice igra van Izraela, u gradovima poput Sofije i Beograda. Ovakav rasplet okolnosti otvorio je dilemu da li pojedini timovi imaju prednost ili otežane uslove takmičenja.

Makabi je od jeseni 2023. godine već jednom morao da svoje utakmice igra u Beogradu, a nedavno su se vratili u Tel Aviv. Ipak, zbogo novonastale situacije "Ponos Izraela" će povovo u srpsku prestonicu.

Sa druge strane Hapoel je u prvom delu sezone svoje utakmice igrao u Sofiji, glavnom gradu Bugarske.

Zašto se igra van matičnih hala?

Zbog bezbednosne situacije u Izraelu, Evroliga je donela odluku da Makabi privremeno ne može da organizuje mečeve u Tel Avivu. Kao alternativna rešenja odabrane su dvorane u Sofiji i Beogradu, koje ispunjavaju tehničke i bezbednosne standarde takmičenja.

Prema pravilniku Evrolige, organizator ima pravo da, u vanrednim okolnostima, odredi alternativnu lokaciju ukoliko matični grad nije bezbedan za odigravanje utakmica. Takve odluke donose se u saradnji sa lokalnim vlastima, klubovima i bezbednosnim službama.

Ovo pokreće nekoliko važnih pitanja koje mogu uticati na samkvalitet takmičenja i to u završnici Evrolige, gde će svaka utakmica biti od izuzetene važnosti.

Do kraja regularnog dela ostalo je još devet kola i čeka nas bez dileme turbulentna završnica.

Da li je narušen takmičarski balans? Ključno pitanje jeste, ko je u prednosti? Makabi formalno igra kao domaćin, ali bez klasične domaće atmosfere i podrške pune hale u Tel Avivu.

Protivnički timovi nemaju zahtevna putovanja u Izrael, što može biti logistička olakšica.

Atmosfera u Beogradu, gde je košarka izuzetno popularna, može biti specifična – ali publika nije striktno domaća. Šta kažu iz Evrolige?

Evroliga se u zvaničnim saopštenjima poziva na princip kontinuiteta, ali pre svega bezbednosti svih učesnika. Organizacija navodi da su odluke donete kako bi se:

očuvao integritet takmičenja,

izbegla odlaganja i prekidi sezone,

obezbedili jednaki uslovi koliko je to moguće u vanrednim okolnostima.

U prethodnim sezonama, Evroliga je već pokazala fleksibilnost tokom pandemije koronavirusa, kada su se mečevi igrali bez publike ili na neutralnim terenima, što je takođe otvorilo pitanje regularnosti, ali takmičenje je priznato kao validno. Jer, budimo realni, nije isto biti gost Crvene zvezde u praznom ili punom Pioniru, baš te korona sezone 2020/2021.

Takođe, Evroliga je 2022. godine zbog rata između Rusije i Ukrajine, ali i sankcija međunonardne zajednice, odmah izbacila ruske timove iz takmičenja, a oni se do dan danas nisu vratili i pitanje je kada će...

Kako će Evroliga rešiti problem? Nastavak ili prekid sezone?

Evroliga se trenutno nalazi u jako teškoj situaciji! Balansiranje između sporta i bezbednosnih faktora, nije lak, ali Evroliga mora brzo da reaguje i odluči se nastavak ili prekidanje takmičenja.

Odlazak, pa povratak Izraelskih timova u Beograd i Sofiju, uz dodatne konfrotacije sa Turskim klubovima, ozbiljno možet narušiti sistem i regularnost takmičenja - u ovim teškim i ratnim vremenima na Bliskom istoku.

Dubai je već sada morao da otkaže utakmicu sa Partizanom koja je bila planirana za sredu, 4. mart, a kada će se biti pronađen novi termin, još uvek se ne zna. Postavlja se pitanje kako to sve izvesti, jer je do kraja regularnog dela ostalo nešto više od mesec dana.

Formalno-pravno, takmičenje je regularno, ali pravila su ista za sve i odluke se donose na osnovu bezbednosnih procena.

Predsednik Partizana Ostoja Mijailović, već je govorio o sudbini Evrolige i nastavka takmičenja?

- Doveden je ostatak sezone u pitanje. Bezbednost je na prvom meču, molim Boga da se svi vrate živi. Ja dobro znam šta znači biti u ratnoj zoni, to su traume koje nosite ceo život. Sada je loptica kod Evrolige, ona mora dobro da razmisli šta je bezbednosno ispravno. Smatram da će nam danas dati određena uputstva - poručio je Mijailović gostujući na TV "K1".

Anketa Da li treba prekinuti Evroligu zbog sukoba na Bliskom istoku? Ne, završiti regularno sezonu 64% Da, odmah prekinuti 36%

U praksi, Evroliga pokušava da očuva takmičarski ritam i kredibilitet u vanrednim okolnostima. Da li je to idealno rešenje? Verovatno nije. Da li je trenutno jedino moguće? Teško je reći...

Crvena zvezda je u odličnoj poziciji sa izglednim šansama za plasman u plej-of, dok je Partizan na 19. mestu bez bilo kakvih šansi za prolaz u narednu fazu takmičenja.

Raspored Evrolige do kraja takmičenja

30. kolo (5–6. mart 2026)

Partizan – Dubai

Crvena zvezda – Bajern Minhen

Fenerbahče – Monako

Makabi Tel Aviv – Hapoel Tel Aviv

Real Madrid – Virtus Bolonja

Valensija – Žalgiris

Anadolu Efes – Asvel

Olimpijakos – Panatinaikos

31. kolo (12–13. mart 2026)

Dubai – Baskonija

Bajern Minhen – Anadolu Efes

Panatinaikos – Žalgiris

Virtus Bolonja – Partizan

Pariz – Asvel

Real Madrid – Valensija

Monako – Olimpijakos

Crvena zvezda – Fenerbahče

32. kolo (19–20. mart 2026)

Anadolu Efes – Monako

Hapoel Tel Aviv – Virtus Bolonja

Bajern Minhen – Dubai

Olimpijakos – Baskonija

Valensija – Barselona

Pariz – Partizan

Fenerbahče – Armani Milano

Žalgiris – Real Madrid

33. kolo (24–25. mart 2026)

Dubai – Panatinaikos

Armani Milano – Monako

Žalgiris – Bajern Minhen

Makabi Tel Aviv – Fenerbahče

Barselona – Anadolu Efes

Partizan – Asvel

Baskonija – Crvena zvezda

Virtus Bolonja – Pariz

34. kolo (26–27. mart 2026)

Asvel – Fenerbahče

Makabi Tel Aviv – Dubai

Armani Milano – Virtus Bolonja

Bajern Minhen – Asvel

Pariz – Olimpijakos

Real Madrid – Anadolu Efes

Panatinaikos – Monako

Crvena zvezda – Partizan

35. kolo (1–3. april 2026)

Makabi Tel Aviv – Anadolu Efes

Hapoel Tel Aviv – Panatinaikos

Žalgiris – Barselona

Crvena zvezda – Partizan

Pariz – Armani Milano

Dubai – Monako

Asvel – Olimpijakos

Baskonija – Real Madrid

36. kolo (7–8. april 2026)

Žalgiris – Dubai

Crvena zvezda – Pariz

Hapoel Tel Aviv – Fenerbahče

Olimpijakos – Real Madrid

Baskonija – Makabi Tel Aviv

Barselona – Panatinaikos

Valensija – Armani Milano

Virtus Bolonja – Bajern Minhen

37. kolo (9–10. april 2026)

Hapoel Tel Aviv – Olimpijakos

Fenerbahče – Real Madrid

Armani Milano – Bajern Minhen

Pariz – Makabi Tel Aviv

Valensija – Panatinaikos

Dubai – Anadolu Efes

Monako – Barselona

Asvel – Crvena zvezda

38. kolo (16–17. april 2026)

Asvel – Fenerbahče

Makabi Tel Aviv – Virtus Bolonja

Olimpijakos – Armani Milano

Partizan – Baskonija

Real Madrid – Crvena zvezda

Dubai – Valensija

Žalgiris – Pariz

Monako – Hapoel Tel Aviv

Kako je počeo sukob na Bliskom istoku?

Bliski istok je u potpunom žarištu sukoba nakon što su Sjedinjene Američke Države (SAD) i Izrael pokrenuli veliku zajedničku vojnu operaciju protiv Iran, što je dovelo do najteže eskalacije tenzija u regionu u poslednjih godina.

Šta se dogodilo?

Velika vojna ofanziva protiv Irana započeta je krajem februara u okviru koordinisanih udara SAD i Izraela.

U ovim napadima je, prema zvaničnim izveštajima, poginuo vrhovni lider Irana, ajatolah Ali Hamnei, što je kasnije potvrđeno i iz američkih i iranskih izvora.

Kako je Iran odgovorio?

Iran je gotovo odmah uzvratio raketnim i bespilotnim napadima na ciljeve u Izraelu, kao i na baze američkih snaga širom Bliskog istoka, uključujući Irak, Kuvajt, Bahrein i druge zemlje.

Rast tenzija u regionu

Sukob se proširio i izvan same teritorije Irana i Izraela, napravljena su ozbiljna oštećenja u urbanim i civilnim oblastima, a prisustvo vojnih snaga se povećava širom Zaliva i Bliskog istoka.

Broj žrtava i dalje raste, a međunarodna zajednica izražava zabrinutost zbog mogućeg daljeg širenja konflikta.

