KK Crvena zvezda iza sebe ima dobru sezonu, a da bi ona postala istorijska, neophodno je da Saša Obradović i njegovi izabranici konačno izbore plasman u TOP 8, prvi nakon 10 godina čekanja.

Posao im u narednih devet kola nimalo neće biti lak, međutim, solidan raspored, dobra atmosfera u timu i vera kojom odišu košarkaši Zvezde, glavni su aduti kluba sa Malog Kalemegdana.

Saša Obradović

Kako god se ova sezona završila, Zvezda neće stati kada je reč o jačanju rostera, jer je cilj kluba jasan - plasman na F4 Evrolige.

U moru događaja koji su ove sezone obeležili Evroligu, jedan od upečatljivijih je finansijskih slom Monaka, do nedavno jednog od glavnih favorita za osvajanje ovog takmičenja.

Šta se zapravo dešava u Monaku?

Monako poslednjih meseci potresa ozbiljna finansijska kriza koja je dovela do kašnjenja plata, nezadovoljstva igrača i neizvesnosti oko budućnosti kluba.

Najveći problem su neisplaćene zarade. Igrači su mesecima čekali plate, a deo ekipe je tek nedavno dobio novac za decembar, dok pojedini košarkaši i dalje nisu u potpunosti isplaćeni. Zbog toga je u jednom trenutku postojala čak i mogućnost štrajka, jer su igrači razmatrali da odbiju treninge i utakmice dok im dugovanja ne budu isplaćena.



Finansijski problemi povezani su i sa vlasničkom strukturom kluba i poslovnim poteškoćama ljudi koji finansiraju projekat. Zbog nagomilanih dugova klub je dobio zabranu dovođenja novih igrača, a pojedina pojačanja nisu mogla ni da zaigraju jer obaveze prema ligi i drugim institucijama nisu bile izmirene.

Država Monako je uspela da u poslednjem trenutku "uleti" sa 2,5 miliona evra i tako spasi klub, barem na kratko, međutim, sudbina kluba iz Kneževine je i dalje pod velikim znakom pitanja.

Zbog cele situacije atmosfera u ekipi je napeta, što se odrazilo i na rezultate na terenu. Iako tim ima kvalitetan sastav i jedan od većih budžeta u Evroligi, problemi sa novcem i organizacijom ozbiljno su uzdrmali klub i doveli u pitanje njegovu stabilnost u budućnosti.

Ko sve napupšta Monako na leto?

Čak sedmorici igrača u junu ove godine ističe ugovor sa Monakom, a većinu tih košarkaša je u svom mandatu u Kneževini vodio i trenirao sadašnji strateg Zvezde Saša Obradović. Ko bi bolje izabrao potencijalna pojačanja iz Monaka od Obradovića?

Na listi se nalaze sledeći košarkaši: David Mišo, Eli Okobo, Nemanja Nedović, Teri Tarpej, Džerod Blosongejm, Joan Makundu i Danijel Tajs.

Ko bi Monaka mogao u Crvenu zvezdu na leto?

Valjalo bi na leto probrati nešto iz Monaka, jer se postavlja pitanje kako će klub iz Kneževine ubediti bilo koga da ostane, ako su prethodno igrači ovog kluba sami videli da je Monako u teškim problemima, a lična egzistencija samih košarkaša je na prvom mestu.

Saša Obradović i Zvezda su na potezu, čeka se jun, a Delije već imaju svoje projekcije i želje koga potpisati na leto!

