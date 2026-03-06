Slušaj vest

Težak poraz pretrpela je Crvena zvezda od Bajern Minhena u 30. kolu Evrolige čime se udaljila od željenog cilja - plasmana u među prvih šest timova.

Bajern je na kraju sslavio sa 85:80, a Delije su prstom odmah uperile ka treneru Saši Obradoviću.

Ima li razloga za tako nešto, ili su navijači Crvene zvezde ponovo preoštri u kritikama nakon poraza svojih miljenika?

Ognjen Dobrić je svojom agresinovšću razbio Bajern u drugom delu meča i pogodio važnu trojku, ali je onda završio na klupi i nismo ga gledali više...

Zatim, na plus četiti za Bajern, na nekih tri minuta do kraja, Zvezdi je bio potreban koš, a Obradović je prvo izveo Batler, a nakon trojke Kalinića koju je promašio sa 8 metara, Obradović je shvatio da Batler mora da igra u završnici - kako bi neko izmilsio poene.

Da li su ove odluke direktno srušile Zvezdu?

