POTEZ SAŠE OBRADOVIĆA KOJI JE "SAHRANIO" ZVEZDU PROTIV BAJERNA? Delije besne zbog ove odluke trenera! Svi su ljuti...
Težak poraz pretrpela je Crvena zvezda od Bajern Minhena u 30. kolu Evrolige čime se udaljila od željenog cilja - plasmana u među prvih šest timova.
Bajern je na kraju sslavio sa 85:80, a Delije su prstom odmah uperile ka treneru Saši Obradoviću.
Ima li razloga za tako nešto, ili su navijači Crvene zvezde ponovo preoštri u kritikama nakon poraza svojih miljenika?
Ognjen Dobrić je svojom agresinovšću razbio Bajern u drugom delu meča i pogodio važnu trojku, ali je onda završio na klupi i nismo ga gledali više...
Zatim, na plus četiti za Bajern, na nekih tri minuta do kraja, Zvezdi je bio potreban koš, a Obradović je prvo izveo Batler, a nakon trojke Kalinića koju je promašio sa 8 metara, Obradović je shvatio da Batler mora da igra u završnici - kako bi neko izmilsio poene.
Da li su ove odluke direktno srušile Zvezdu?
