Saša Obradović, trener Zvezde, govorio je na konferenciji za medije posle utakmice:

- Čestitam Bajernu, zasluženo su pobedili. Pali smo pod pritiskom, zato nismo igrali kako obično igramo.

Tabela u završnici?

- Ne bih komentarisao tabelu, sve je promenljivo i svaka utakmica će biti promenljiva. Mnogo znači u negativnom smislu ovaj poraz. Nije lako, stvarno nije lako igrati protiv ekipa kao što je Bajern u ovom momentu koji ima kvalitet, a nema pritisak. Danas se nismo nosili sa pritiskom uopšte. Osim procenata šuta koji je bio ispod nekog nivoa... Kad bih poredio utakmice u prošlosti, nisi uvek zavisio od šuta za tri poena. Kad se setim Žalgirisa, nismo ni dali trojku, pa smo pobedili utakmicu. Taj majndset koji treba da postoji u ovakvim utakmicama, kako pobeđuješ? Pa, to je u odbrani. Mi smo ušli, ne znam iz kog razloga, možemo da uzmemo kao izgovor i težinu utakmicu. Nismo igrali na način u odbrani gde smo dali, počeli smo da dajemo ritam igre Bajernu. Negde je drugo poluvreme bilo totalno drugačija slika, ali kad znaš igračima koji znaju da igraju. Rejtan Mejs nije imao ulogu, a sad igra bez pritiska. Nađu ljudi način da daju te koševe. Mi o svemu tome nismo bili konzistentni. Nismo na istom nivou igrali, pogotovo ne u odbrani i to nas je koštalo.

Da li je iznenađen nečim?

- Pa, mislim... Treba videti šta smo mi uradili u napadu. Imali smo izgubljene lopte koje je trebalo drugačije, promašene otvorene šuteve. Nije me iznenadilo, svi moraju da imaju adaptaciju na nešto. Lučić na četiri nije problem, kroz karijeru je igrao tu. Ako pričamo o nekoj odbrani, pogotovo tih nekih izolacija nismo ni indivdiualno taktiku radili. Ako ne treba da dajemo desnu ruku igračima koji to rade, a onda se desi nekoliko puta to govori o koncentraciji.

Rekao je da je agresivna odbrana morala da se vrati.

- Jeste, usporilo nas je. Ta njihova agresivnost, obično odgovori sa agresivnošću na agresivnost. Zna se kako se igraju velike utakmice. Ti ne možeš da se povlačiš, ne možeš da daješ ekipi kao što je Bajern, oni imaju sistem, imaju trenera koji zna šta radi. Možeš da ih distruiraš na svaki mogući način, a mi to nismo radili dobro.

O izmena, odlukama? Izundu?

- Ideja je bila da raširim, kao i oni. Da neko može da pogodi i trojku. Očekivao sam to od Odželeja koji je to puno puta radio, da raširimo, ali bilo je stvari koje se nisu desile zbog centara. To su bila daleka odbijanja, to je bekovska stvar. Okej zagrađivanje koša, možda nekim i izgubljenim loptama... To nas je koštalo. Da li bi bio Izundu ili Bolomboj bolji, to je pod znakom pitanja. Verujem tome što sam radio do sada i utakmice sa Odželejem na petici je statistički mnogo toga donela.

Odželej je šutnuo otvorenu trojku odmah posle tajmauta... On kaže da je sve to planirano.

- Bilo je. Ako je otvoren šut, bilo je. Ne možeš ti sve da predvidiš na terenu šta će da se desi. Ako je otvoren šut, to je dobar šut, tačka. Od šutera, šta hoćeš više?

Zašto Dobrić nije više ulazio u igru nakon treće deonice?

- Igrao je sedam minuta u jednom cugu i dobro je doneo. Ipak, ti moraš da veruješ nečemu što ti je dao svemu ovome. Zbog toga si igrao dobro, ali imamo igrače što mogu napadački. Mi smo se mučili napadački da damo nešto. Da li je mogao još da uđe? Mogao je, ali ograničio si se na igrače koji su kao Nvora, Batler, koji napadački daju stvari. Ograničio si se. Uvek je bilo tako. Donosi nam dobru energiju Dobrić. Ako bih mogao da analiziram da li sam mogao nešto bolje, ne radim to odmah posle utakmice, bolje da vidim posle prospavane noći šta je falilo.

Zašto je igra Crvene zvezde jako spora?

- Kad bi neko gledao trening, a onda video kako je to drugačije... Nije to sporo u tom delu. Ali, utakmica je drugačija, drugi je pristup na koji treba da uđeš na sve to. Mi smo ekipa koja ne treba da zavisi samo od supertalenta. Mi treba da zavisimo od odnosa prema utakmici i pre svega prema odbrani. To je osnova svega. Onda bi bilo i brže i sve. Ako ne igraš odbranu, a daš drugoj ekipi da daje lagano poene. Teško da možeš da uhvatiš ritam.

Da li će ovaj poraz doneti nešto dobro?

- Ja mislim da na to pitanje niko ne može da odgovori. Da li će biti negativno ili ne, trudićemo se da promenimo neke stvari? Ali u nekim situacijama smo nalazili načine da pobedimo, to očekujemo i sad da se desi.

