Predsednik KK PartizanOstoja Mijailović, govorio je o aktuelnom plejmejkeru crno-belih Karliku Džonsu i njegovoj budućnosti u Humskoj.

U razgovoru za "Sportske.net", Mijailović je rekao:

- O Karliku kao igraču i čoveku mislim sve najbolje. Koliko nam je nedostajao, pokazao je period dok je bio povređen. Neki igrači su, da se tako izrazim, 'više od igrača' - Karlik spada u njih. Postoji obostrana želja da nastavimo saradnju, a što se tiče finansijske kompenzacije, to je odnos i razgovor između kluba i njegovog agenta, nije tema o kojoj treba javno govoriti - rekao je Mijailović.

Podsetimo, Karlik je nedavno govorio na ovu temu, rekavši pritom da voli Partizan i navijače:

- Volim Partizan. Pokazali ste mi samo poštovanje i ljubav, voleo bih da ostanem, ali to je pitanje za mog agenta i upravu kluba. Ja ću samo nastaviti da igram košarku, a kada dođe vreme - bavićemo se time - istakao je Džons nakon pobede u Bolonji.

Karliku Džonsu u leto ove godine ističe dvogodišnja saradnja sa crno-belima.

