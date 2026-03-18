Crveno-beli će u petak od 20.15 časova u Atini igrati utakmicu 32. kola Evrolige.

Radi se o još jednoj izuzetno važnoj utakmici u borbi za pozicije.

"Znaju u kakvoj su ulozi, znaju kako da igraju velike utakmice, pa čak i u frustrirajućim situacijama. Hala koja je posle naše najteža za igranje, dosta pritiska imaju i igrači i sudije da rade korektan posao. Moramo da to kontrolišemo da bismo došli u situaciju da igramo našu igru. Ja opet pričam isto, ali ako od početka imamo energiju i pravi fokus, imaćemo šansu", rekao je Saša Obradović.

Govorio je i o opasnostima koje prete iz Panatinaikosa.

"To je van naše kontrole, da vidimo ono što mi možemo da kontrolišemo, a to je da imamo pravu energiju, kako da radimo u odnosu na Nana, Slukasa i Hejsa. Oni su njihovi najbolji kreatori bez potcenjivanja Granta, Osmana, Fogavopulosa Ernangomeza. To su neke stvari koje bi trebalo da radimo. Možda imamo neke pozitivne stvari iz prve utakmice iako možda nije realna slika, jer nije bilo ni Holmsa, ni Lesora, ni trećeg centra. Treba se prilagoditi, treba zaustaviti i Lesora koji voli da igra protiv Crvene zvezde".

Nije izvesno da li će Kendrik Nan igrati pošto je zbog privatnih problema morao da napusti Grčku i ode u SAD.

"Ja mislim da to kratkoročno može da ima bolji izlaz, možda je ponekad i bolje da se skloniš iz cele priče i vratiš se i pokažeš šta znaš. Uopšte me te stvari ne čine srećnim, naprotiv, mislim da je vrlo opasno".

Osvrnuo se i na debakl u ABA ligi i težak poraz u Sarajevu od Dubaija.

"Ja realno moram da priznam imam objektivne poteškoće da motivišem ekipu za ABA ligu. Zvezdaška javnost je takva, nemaš podršku tu, pitanje onda i kako stranac to shvati. Ne možemo da pobegnemo da je Evroliga fokus. Utakmica protiv Dubaija ni u jednom segmentu nije bila dobra, može da reprodukuje neka pitanja i dileme. Kad glave nisu tu, a nisi energetski spreman da odgovoriš, jer je bilo emotivno pražnjenje protiv Fenera, onda je teško igrati", poručio je Željko Obradović.

