Crvenu zvezdu očekuje težak raspored do kraja ligaškog dela Evrolige.
ZVEZDI BAR MALO OLAKŠAN POSAO U EVROLIGI! Stigla vest iz Španije, evo šta se dešava u redovima rivala
Crveno-beli se bore za Top 6, ili Top 10, a svaka sledeća, od preostalih sedam utakmica, biće izuzetno važna.
Ekipa Saše Obradovića će u petak uveče gostovati Panatinaikosu, a sledeću utakmicu će odigrati u sredu 25. marta u gostima protiv Baskonije.
Na toj utakmici neće biti najboljeg košarkaša domaćina.
Markus Hauard zbog povrede butine neće igrati protiv Crvene zvezde. Beka očekuje pauza od dve do tri nedelje.
Markus Hauard
Paolo Galbijati, trener Baskonije, ima i druge ptobelem. Rodions Kurucs je još uvek povređen, kao i Kalifa Diop i Tadas Sederkekis, dok nie Timoti Luvavu-Kabaro nije u najboljem stanju.
