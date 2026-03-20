Slušaj vest

Sezona u Evroligi ulazi u foto-finiš, a situacija na tabeli šest kola do kraja postaje dramatična...

Ako izuzmemo lidera Fenerbahče i Olimpijakos, koji su do sada nanizali po 22. pobede, svi ostali, od trećeg do 13. mesta imaju šansu i računicu da se nađu u plej-ofu odnosno plej-inu.

Vidi galeriju Crvena zvezda - Makabi

U tu grupu spadaju Real Madrid, Valensija, Crvena zvezda, Barselona, Monako, Panatinaikos, Žalgiris, Hapoel Tel Aviv, Dubai, Olimpija Milano i Dubai, a svoju šansu u finišu će tražiti i Makabi iz Tel Aviva.

"Ponos Izraela" je trenutno na 14 pobeda, uz dve utakmice manje, ali i raspored, koji bez dileme ide na ruku Makabiju!

U tome i leži šansa za četu Odeda Kataša, koja vrlo lako može pomrstiti konce mnogima, pa i Crvenoj zvezdi koja je i dalje na ivici plej-ofa i plej-ina.





Standings provided by Sofascore

U ovom momentu Zvezda ima učinak od 18-14, koliko i Monako i Barselona, dok Dubai (17-15), Žalgiris i Panatinaikos imaju 17-14!

Čeka nas uzbudljiva završnica u Evroligi, a Zvezdu u naredne tri utakmice čekaju gostovanaj Panatinakosu, Baskoniji i Barseloni. Ako se to preživi i ostvari trijumf na minimum dve utakmice, Zvezda će jednom nogom zakoračiti u plej-of. U usprotnom, u slučaju serije poraza, crveno-belima se crno piše...

Raspored Makabija u Evroligi:

31. kolo (13. mart 2026)

Makabi Tel Aviv - Olimpia Milano

32. kolo (20. mart 2026)

ASVEL - Makabi Tel Aviv

33. kolo (24. mart 2026)

Makabi Tel Aviv - Fenerbahče

34. kolo (26. mart 2026)

Makabi Tel Aviv - Dubai

35. kolo (1–3. april 2026)

Anadolu Efes - Makabi Tel Aviv

36. kolo (7–8. april 2026)

Makabi Tel Aviv - Baskonia

37. kolo (9–10. april 2026)

Makabi Tel Aviv - Pariz

38. kolo (16–17. april 2026)

Makabi Tel Aviv – Virtus

*Makabi, koji zbog sukoba na blsikom istoku svoje utakmice ponovo igra u Beogradu, čak šest od osam utamica igra kao domaćin!

Raspored Crvene zvezde:

20. mart: Panatinaikos - Crvena zvezda

25. mart: Baskonija - Crvena zvezda

27. mart: Barselona - Crvena zvezda

2. april: Crvena zvezda - Partizan

7. april: Crvena zvezda - Pariz

10. april: Asvel - Crvena zvezda

16. april: Real Madrid - Crvena zvezda

BONUS VIDEO: