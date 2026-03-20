Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Panatinaikosa sa 82:74 u 32. kolu Evrolige.

Posle meča oglasio se trener "zelenih" Ergin Ataman:

Panatinaikos - Crvena zvezda 20.3.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

- Igrali smo agresivno i unapredili tempo. Nan je počeo da pogađa sve ono što je promašio u prve tri deonice, Slukas je delio lopte, a iks faktor je bio Ernangomez. Mnogo skokova je imao.

Ataman je zatim nahvalio igru Kodija Milera Mekintajera, koga u poslednje vreme grčki mediji već sele u iz Crvene zvezde.

Zvezda je odličan tim, kažnjavali su nas, ali mi je drago da smo napravili preokret. Otvorili smo teren sa Dejvisom i u tome je bio ključ. Mekintajer je odličan plej i jako ga je teško zaustaviti. Atmosfera nam je donela i titulu, moramo da kreiramo ovaj ambijent. Hvala navijačima - rekao je Ataman.

Amerikanac koji igra za bugarsku reprezentaciju je u ovom trenutku najbolji asistent Evrolige, a na pojedinim utakmicama je pokazao da je i jedan od najboljih plejmejkera u takmičenju.

To su ispratili najveći evropski klubovi, pa bi crveno-beli mogli da imaju problem ukoliko žele da ga zadrže. Novinar "SDNA" Tolis Kocias je, prilikom gostovanja u jednom podkastu govorio upravo o Miler-Mekintajeru:

- Kodi Miler-Mekintajer... u Crvenoj zvezdi... Moguće je da će njegov strani menadžer, odnosno onaj koji nije Grk, doći u Grčku u narednih nekoliko dana - rekao je Kocias.

Novinarka je odgovorila:

- Da vidimo. To možda ne znači ništa, zar ne?

Kodi Miler-Mekintajer na utakmici protiv Fenerbahčea Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Usledio je odgovor novinara.

- Pa... znači nekakvu komunikaciju. Šta bi drugo moglo da znači? Da, komunikaciju. Ali, ako zaista želiš igrača, možeš da ga dovedeš i jednom običnom porukom. Razumeš? Kažeš: 'Dajem ti 5 miliona, dođi'... Evo, novac je legao, i to je kraj priče. To nije ništa posebno. Ipak, jednostavno je moguće da će (menadžer) u najskorije vreme doći u Grčku - rekao je Kocias.

Mekintajer je protiv Panatinaikosa upisao devet poena, šest skokova i čak 10 asistencija! Još jedan sjajn učinak pleja Zvezde.

Podsetimo, Mekintajeru u junu ističe ugovor sa Crvenom zvezdom.

Kodi Miler Mekintajer protiv Panatinaikosa u Atini
Zakucavanje Kodija Milera Mekintajera na Zvezda Fenerbahče