VEĆ SE ŠUŠKA! GDE ĆE KODI U JUNU? Ataman bacio oko na igru Mekintajera posle poraza Crvene zvezde, mnogo mu se svideo!
Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Panatinaikosa sa 82:74 u 32. kolu Evrolige.
Posle meča oglasio se trener "zelenih" Ergin Ataman:
- Igrali smo agresivno i unapredili tempo. Nan je počeo da pogađa sve ono što je promašio u prve tri deonice, Slukas je delio lopte, a iks faktor je bio Ernangomez. Mnogo skokova je imao.
Ataman je zatim nahvalio igru Kodija Milera Mekintajera, koga u poslednje vreme grčki mediji već sele u iz Crvene zvezde.
Zvezda je odličan tim, kažnjavali su nas, ali mi je drago da smo napravili preokret. Otvorili smo teren sa Dejvisom i u tome je bio ključ. Mekintajer je odličan plej i jako ga je teško zaustaviti. Atmosfera nam je donela i titulu, moramo da kreiramo ovaj ambijent. Hvala navijačima - rekao je Ataman.
Amerikanac koji igra za bugarsku reprezentaciju je u ovom trenutku najbolji asistent Evrolige, a na pojedinim utakmicama je pokazao da je i jedan od najboljih plejmejkera u takmičenju.
To su ispratili najveći evropski klubovi, pa bi crveno-beli mogli da imaju problem ukoliko žele da ga zadrže. Novinar "SDNA" Tolis Kocias je, prilikom gostovanja u jednom podkastu govorio upravo o Miler-Mekintajeru:
- Kodi Miler-Mekintajer... u Crvenoj zvezdi... Moguće je da će njegov strani menadžer, odnosno onaj koji nije Grk, doći u Grčku u narednih nekoliko dana - rekao je Kocias.
Novinarka je odgovorila:
- Da vidimo. To možda ne znači ništa, zar ne?
Usledio je odgovor novinara.
- Pa... znači nekakvu komunikaciju. Šta bi drugo moglo da znači? Da, komunikaciju. Ali, ako zaista želiš igrača, možeš da ga dovedeš i jednom običnom porukom. Razumeš? Kažeš: 'Dajem ti 5 miliona, dođi'... Evo, novac je legao, i to je kraj priče. To nije ništa posebno. Ipak, jednostavno je moguće da će (menadžer) u najskorije vreme doći u Grčku - rekao je Kocias.
Mekintajer je protiv Panatinaikosa upisao devet poena, šest skokova i čak 10 asistencija! Još jedan sjajn učinak pleja Zvezde.
Podsetimo, Mekintajeru u junu ističe ugovor sa Crvenom zvezdom.
BONUS VIDEO: