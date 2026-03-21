Većina timova, osim Asvela, Baskonije, Efesa, Partizana Pariza još uvek je u konkurenciji za plej-of ili bar plej-in turnir.

"Basket Njuz" je, koristeći metriku "OppPCT", ispitao težinu rasporeda svakog pojedinačnog evroligaša.

Na osnovu kumulativnog procenta pobeda protivnika, zaključno sa 21. martom, došlo se do zaključka da Crvena zvezda ima najlakši raspored do kraja.

Navijači crveno-belih se verovatno ne bi saglasili sa ovim proračunima, pošto četiri od šest utakmica njihov tim igra u gostima.

Zvezda gostuje Baskoniji i Barseloni, onda igra kod kuće sa Partizanom i Parizom, pa onda ide na megdan Asvelu i Real Madridu.

Interesantno, Partizan, koji dočekuje Asvel i Valensiju, onda gostuje Zvezdi i Efesu, pa čeka Žalgiris i Baskoniju, ima drugi najlakši raspored od evroligaša.

Prema ovim proračunima, najteži raspored će imati Hapoel, kome predstoje mečevi u gostima sa Realom i Baskonijom, pa "kod kuće" protiv Fenera i Olimpijakosa, pre nego što se sastanu sa Makabijem, odnosno Monakom u gostima.

Sledeće sedmice na programu je "duplo" kolo elitnog takmičenja.