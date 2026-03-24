- Pet puta sam potencirao tu priču, ali procena sportskog sektora je bila da nije igrač za nas. Molio sam ih da dođe, jer je to važno zbog navijača, on je imao ogromnu želju da se vrati u Partizan, da se ovde penzioniše. Kupio je i stan u Beogradu, želi da živi ovde, ima srpski pasoš… Želeo sam da dođe i da bi stabilizovao svlačionicu, da napravi vezu sa navijačima, da pokaže kako se igra za ovaj klub. I biće moj predlog stručnom štabu da se on nađe u timu sledeće sezone i da se ovde penzioniše, uz lep ispraćaj, kako zaslužuje. Videćemo da li će se desiti, zavisi od Lovernjovih ambicija i našeg trenera, jer nikad neću uraditi nešto preko njega. Kad izvršni odbor prestane da odbija igrače koje šalje stručni štab, oni više neće biti stručni štab, jer nemaju podršku. Stručni štab treba da odabere igrača, a ako odgovara budžetu, mi podignemo ruku - rekao je Mijailović za Meridian sport.