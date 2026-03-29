Odavno jedan derbi nije izazivao ovakvu pažnju kao onaj što nas čeka u četvrtak od 20 časova.

Crvena zvezda - Partizan večiti derbi

Crvena zvezda se bori za plasman u doigravanje Evrolige. Crveno-beli su u takvoj situaciji da sa učinkom 19-15 imaju trenutno jednake šanse da se plasiraju direktno u plej-of, ali isto tako lako može da se desi i da ostanu čak bez plej-ina.

Do kraja Evrolige ostalo je još četiri kola. Crveno-belima su potrebne najmanje tri pobede do kraja, da bi se u zavisnosti od ostalih rezultata nekako domogli šestog mesta.

Podsetimo nakon Partizana, Zvezda dočekuje Pariz, a potom je očekuju dva gostovanja, prežaljenom Asvelu i Real Madridu.

Sa druge strane Partizan nema rezultatski imperativ, ali je trenutno u najboljoj formi u Evroligi.

Crno-beli su vezali pet evroligaških pobeda. Redom su padali Virtus, Dubai, Pariz, Asvel i na kraju Valensija u nestvarnom meču nakon dva produžetka.

Posle večitog derbija Partizan gostuju Efesu, pa dočekuje Žalgiris i Baskoniju.

Crno-beli su imali turbulentnu sezonu. Odlazak legendarnog trenera Željka Obradovića uzdrmao je klub do temelja. Vruć krompir dobio je španski stručnjak Đoan Penjaroja. Početak je bio težak, doživljeno je nekoliko sramotnih poraza, ali vremenom Partizan je postajao sve bolji i Penjaroji se mora odati priznanje za preporod crno-belih.

Naravno ne treba zaboraviti da je povratak Karlika Džonsa u mnogome uticao na igru crno-belih i veliko je pitanje gde bi Partizan sada bio na tabeli da jedan od najboljih plejmejkera Evrolige nije bio povređen tri meseca.

Ovako Partizan je 14. na tabeli, Zvezda je deveta.

Partizan je u formi, Zvezda pod moranjem.

Srbijo, spremi se za spektakl.