KAKAV POTEZ SAŠE OBRADOVIĆA PRED DERBI ODLUKE! Navijači Crvene zvezde (ni)su ovo očekivali?
Košarkaši Crvene zvezde dočekali su Dubai u dvorani "Aleksandar Nikolić" u utakmici plej-of grupe ABA lige.
Ovo je ujedno i uvertira za četu Saše Obradovića koju u četvrtak čeka večiti derbi u Evroligi i odsudni duel sa Partizanom (2. april 20.00).
Pobeda u četvrtak Zvezdi znači mnogo u daljoj borbi za mesto u plej-ofu, dok bi poraz bio prava katastrofa za crveno-bele!
Trener Zvezde Saša Obradović odlučio je da za Dubai odmori udarni trio crveno-belih i tako dodatno osveži tim za večiti derbi.
Na crtu Dubaiju neće izaći Kodi Miler Mekintajer, Čima Moneke, Semi Odželej i Donatas Motiejunas.
Veliki rizik koji je Obradović ovom odlukom preuzeo na sebe, jer bi eventualni poraz bez važnih igrača od Dubaija značio i kraj nade za prednost domaćeg terena u plej-ofu regionalnog takmičenja.
Poznato je koliko je Zvezdi domaći teren donosio benefita u proteklim sezonama u pohodu na ABA titule...
