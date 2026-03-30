Košarkaši Crvene zvezde dočekali su Dubai u dvorani "Aleksandar Nikolić" u utakmici plej-of grupe ABA lige.

Ovo je ujedno i uvertira za četu Saše Obradovića koju u četvrtak čeka večiti derbi u Evroligi i odsudni duel sa Partizanom (2. april 20.00).

Saša Obradović

Pobeda u četvrtak Zvezdi znači mnogo u daljoj borbi za mesto u plej-ofu, dok bi poraz bio prava katastrofa za crveno-bele!

Trener Zvezde Saša Obradović odlučio je da za Dubai odmori udarni trio crveno-belih i tako dodatno osveži tim za večiti derbi.

Na crtu Dubaiju neće izaći Kodi Miler Mekintajer, Čima Moneke, Semi Odželej i Donatas Motiejunas.

Veliki rizik koji je Obradović ovom odlukom  preuzeo na sebe, jer bi eventualni poraz bez važnih igrača od Dubaija značio i kraj nade za prednost domaćeg terena u plej-ofu regionalnog takmičenja.

Poznato je koliko je Zvezdi domaći teren donosio benefita u proteklim sezonama u pohodu na ABA titule...

profimedia0906431501sergej.jpg
Andrej Kostić
zvezda-dubai-5278738.JPG
