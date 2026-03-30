Košarkaši Crvene zvezde dočekuju večitog rivala Partizan u četvrtak od 20.00 - u utakmici 35. kola Evrolige.

Biće ovo dan "D" za četu Saše Obradovića, jer bi pobeda protiv Partizana, na tri kola do kraja ligaške faze, donela mnogo Crvenoj zvezdi, dok poraz sa druge strane bio koban!

Partizan je u sjajnoj formi pod vođstvom Đoana Penjaroje! Crno-beli su vezali pet pobeda u Evroligi i sa Karlikom Džonsom udaraju na Zvezdu, koja je nedavno odigrača težak meč sa Barselonom i na kraju dramatično izgubila posle dodatnih pet minuta igre (92:88).

Ono što je problem za Zvezdu su pobede Žalgirisa, Panatinaikosa i Barselone koji crveno-belma beže na tabeli, pa je pobeda u večitom derbiju preko potrebna Zvezdi!

Pitali smo veštačku inteligenciju koja nam je dala jasnu prognozu večitog derbija i eventualne posledice sa kojim bu se Crvena zvezda suočila u slučaju poraza pred armijom svojih navijača u Areni!

Očekuje se:

* tvrda utakmica

* jak defanzivni intenzitet

* manji broj poena

Klasičan evroligaški derbi - under tempo.

Blaga prednost: Crvena zvezda!

Projekcija rezultata

*74–70

*76–72

Šta može da preokrene meč?

* šutersko veče (trojke)

* faul-problemi centara

* energija sa klupe

* domaći teren (ako Zvezda igra kod kuće → + faktor)

Zaključak:

Zvezda je favorit na papiru, ali derbi je “50–50 sa blagim nagibom”. Najrealniji scenario je tesna pobeda Zvezde u završnici.

Kakve posledice čekaju Zvezdu u slučaju poraza od Partizana? Evroliga je ekstremno izjednačena, pa jedan poraz u finišu:

* može da izbaci Zvezdu iz top 10 (play-in zone)

* ili da je spusti za 2–3 mesta na tabeli

* direktno oteža ulazak u plej-of (top 6)

- Ako su već “na ivici” – poraz može značiti praktično kraj nade za nokaut fazu.

Psihološki udarac!

Derbi nije obična utakmica:

* poraz od Partizana nosi veliki pritisak javnosti i navijača

* može da poljulja samopouzdanje pred završnicu sezone

* posebno ako je meč bio “dobijen pa izgubljen”

- Momentum u Evroligi često odlučuje više nego kvalitet.

Šta mogući poraz u večitom derbiju znači za Sašu Obradovića?

Poraz u ovakvom trenutku ne znači automatski otkaz za Saša Obradović - ali ga gura direktno pod ogroman pritisak.

Ipak, prtisak će biri veliki za Obradovića!

* sam Obradović kaže da Zvezda živi pod konstantnim imperativom pobede

* derbi poraz = eksplozija medija i navijača

* pitanje “da li je on pravi čovek?” odmah se otvara

- Nije presudan jedan meč, ali derbi uvek ima duplu težinu!

Raspored Crvene zvezde do kraja Evrolige!

2. april - Partizan (večiti derbi)

7. april – Pariz (kod kuće)

10. april – ASVEL (gostovanje)

16. april – Real Madrid

Kalkulacije! Kako Zvezda može do plej-ofa Evrolige?

Zvezda trenutno deli deveto mesto sa Monakom sa skorom od 19 pobeda i 15 poraza. Ispred njih su Žalgiris, Panatinaikos i Barselona sa učinkom od 20-14.

Podsetimo prvih šest ekipa izboriće direktan plasman u plej -of, a ekipe od 7 do desetog mesta igraće u plej-inu za preostale dve vize u plej-ofu.

Za pomenuto šesto mesto boriće se, dakle, Žalgiris, Barselona, Panatinaikos, Crvena zvezda i Monako. Treba istaći i da je Hapoel takođe na 20 pobeda isto kao Žalgiris, Barselona i Panatinaikos, ali da Izraelci imaju utakmicu manje i strašno težak raspored.

Hapoel do kraja ligaškog dela ima utakmice sa Panatinaikosom, Fenerbahčeom i Olimpijakosom kod kuće, potom je nominalni gost Makabiju, a u poslednjem kolu Monaku.

Žalgiris u narednom kolu dočekuje Barselonu, potom Dubai, pa stiže u Beograd na megdan Partizanu u pretposlednjem kolu. Za kraj igra kod kuće protiv Pariza i gledano na prvu loptu, ima nešto lakši raspored u odnosu na Hapoel.

Panatinaikos prvo gostuje Hapoelu, potom Barseloni i Valensiji, a za kraj čeka Anadolu Efes. Dakle, i tim Ergina Atamana igraće protiv direktnih konkurenata za visok plasman i tu je šansa Crvenoj zvezdi da ih pretekne na tabeli.

Barselona prvo gostuje u Kaunasu Žalgirisu, a potom dočekuje Panatinaikos. Zatim gostuje Monaku, dok u poslednjem kolu čeka Bajern.

Monako, koji ima isti skor kao Crvena zvezda (19-15) igra u gostima protiv Dubaija, zatim čeka Asvel i Barselonu, a za kraj čeka Hapoel iz Tel Aviva. Treba, međutim, istaći da je Monako u teškoj organizacionoj i rezultatskoj krizi, tako da verovatno od svih ovih timova ima najmanje šanse za direktan plasman u plej-of.

Standings provided by Sofascore

Istorija evroligaških derbija! Partizan trenutno vodi!

Partizan vodi sa 4:3 u ukupnom skoru od 2022. godine protiv Crvene zvezde:

SEZONA 2022/23

Partizan – Zvezda 73:76

Zvezda – Partizan 78:79

1–1 u pobedama

SEZONA 2023/24

Partizan – Zvezda 88:86

Zvezda – Partizan 88:72

1–1

SEZONA 2024/25

Zvezda – Partizan 77:89

Partizan – Zvezda 71:73

1–1

SEZONA 2025/26 (do sada)

Partizan – Zvezda 79:76

(2. april 2026 – sledeći meč)

trenutno 1–0 za Partizan

