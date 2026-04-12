Čini se da je Partizan pronašao centra za narednu sezonu?

Taj Odijase je navodno na radaru Partizana, javlja "Izrael hajom".

Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs email: srki72@gmail.com, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Reč je centru koji je prošlog leta pojačao Hapoel Tel Aviv i potpisao ugovor na jednu plus jednu sezonu.

Kako piše pomenuti portal Hapoel je voljan da potpiše novi dvogodišnji ugovor sa snažnom peticom, međutim, u celu priču umešao se Partizan.

Takođe, navodi se da je momak nigerijskog porekla voljan da nastavi karijeru u izraelskom timu, ali da je prisutno i interesovanje crno-belih.

Centar je u elitnom takmičenju bio tek epizodista i u proseku beležio učinak od 3,7 poena i dva skoka.

Sa druge strane, Odijasi na domaćoj sceni u proseku beleži 12,7 poena i 3,8 skokova.

