Slušaj vest

Košarkaški klub Partizan dobio je zabranu transfera zbog dugovanja prema Kevinu Panteru.

Foto: Nenad Kostić

Kako prenosi specijalizovani košarkaški portal "Jurohups", Partizan je bivšem kapitenu ostao dužan 170.000 evra i dobio je zabranu od strane BAT-a.

Portal podseća da je FIBA košarkaški arbitražni tribunal u februaru doneo presudu da Panteru pripada oko 200.000 dolara.

"Jurohups" dalje navodi:

"Partizan se nalazi na listi sankcionisanih klubova, navodno zbog neizmirenog duga prema igraču.

Prema sudskim dokumentima, Panterova plata za sezonu 2023/24 iznosila je 2,35 miliona dolara neto. Iako je imao važeći ugovor i za sezonu 2024/25, igrač je u leto 2024. prešao u Barselonu.

Partizan je tvrdio da nije dužan da snosi trošak „godišnjeg poreza na lični dohodak“, koji se primenjuje na fizička lica čija ukupna primanja prelaze tri prosečne godišnje zarade u Republici Srbiji.

Na osnovu tog stava, Partizan je zadržao dve isplate u ukupnom iznosu od 350.000 dolara, da bi kasnije isplatio polovinu tog iznosa Panteru. Na kraju, Panter je dobio spor, uz dodeljenu kamatu od 5% godišnje, kao i 20.000 evra za pokrivanje pravnih i arbitražnih troškova."