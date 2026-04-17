Košarkaši Partizana su pobedom nad Baskonijom (91:77) zatvorili evroligašku sezonu.

Posle okršaja u četvrtak, u Beogradskoj areni, centar Partizana Bruno Fernando progovorio je o novom ugovoru i saigraču Karliku Džonsu koji ga ubeđuje da obnovi saradnju sa "parnim valjkom":

Bruno Fernando

- Karlik Džons pokušava da me nagovori da potpišem, ovo je zaista sjajno mesto, ali nisam još detaljno razmišljao. O tome će misliti klub i moji agenti - rekao je Fernando za "Meridian sport".

Podsetimo, Fernando je u Partizan stigao početkom ove sezone iz Real Madrida.

Karlik Džons je nedavno obnovio saradnju sa Partizanom do leta 2028. godine, a sada je došao red i na Fernnada?

Ðoan Penjaroja o Karliku Džounsu u derbiju Izvor: MONDO