Partizan bi na "asistenciju" Karlika Džonsa mogao da završi i potpis centra?
Košarkaši Partizana su pobedom nad Baskonijom (91:77) zatvorili evroligašku sezonu.
Posle okršaja u četvrtak, u Beogradskoj areni, centar Partizana Bruno Fernando progovorio je o novom ugovoru i saigraču Karliku Džonsu koji ga ubeđuje da obnovi saradnju sa "parnim valjkom":
- Karlik Džons pokušava da me nagovori da potpišem, ovo je zaista sjajno mesto, ali nisam još detaljno razmišljao. O tome će misliti klub i moji agenti - rekao je Fernando za "Meridian sport".
Podsetimo, Fernando je u Partizan stigao početkom ove sezone iz Real Madrida.
Karlik Džons je nedavno obnovio saradnju sa Partizanom do leta 2028. godine, a sada je došao red i na Fernnada?
