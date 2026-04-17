Katastrofa za Crvenu zvezdu!
38.kolo
LOŠE VESTI ZA ZVEZDU I IZ ATINE! Panatinaikos razneo Efes, gore nije moglo!
Slušaj vest
Košarkaši Panatinaikosa savladali su Anadolu Efes sa 97:62 i tako zauzeli sedmu poziciju na tabeli i mesto u plej-inu.
Crvena zvezda se nadala da bi Efes mogao da šokirao PAO, ali od toga posla na kraju nije bilo ništa i "zeleni" su na tabeli prestigli crveno-bele.
Crvena zvezda - Pariz, Evroliga
Vidi galeriju
Nikos Rogavopulos je imao svoje šutersko veče sa 24 poena (5/6 3p), Kendrik Nan je imao 18 poena, dok su centri Panatinaikosa, Kenet Farid i Matijas Lesor imali po 14 poena.
Džordan Lojd sa 15 poena bio je najefikasniji kod ekipe Anadolu Efesa, turski tim je odigrao jednu od najlošijih sezona u Evroligi.
Standings provided by Sofascore
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši