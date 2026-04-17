Slušaj vest

Košarkaši Barselone lako su na svom terenu pobedili Bajern iz Minhena sa 95:69 u poslednjem meču regularnog dela Evrolige.

Ovom pobedom Barsa je gurnula Zvezdu na 10. mesto i u utorak će u Blaugrani dočekati srpski klub u daljoj borbi za mesto u plej-ofu.

Crvena zvezda - Pariz, Evroliga

Vil Klajburn je predvodio Barsu sa 22 poena, 4/6 je imao za tri, Jusufa Fal je dominirao u reketu sa 14 poena i 12 skokova, Brizuela je meč završio sa 16 poena...

Kod gostiju najbolji su bili Ajzea Majk sa 17 poena i Nenad Dimitrijević sa 15.

Evroliga, 38. kolo

Četvrtak

Asvel - Fenerbahče 76:81
Makabi - Virtus 85:89
Olimpijakos - Olimpija Milano 85:76
Partizan - Baskonija 91:79
Real Madrid - Crvena zvezda 103:82

Petak

Žalgiris - Pariz 85:79
Monako - Hapoel 105:85
Dubai - Valensija 85:95
Panatinaikos - Anadolu Efes 97:62
Barselona - Bajern 95:69



Standings provided by Sofascore

