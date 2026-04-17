POZNATO KAD CRVENA ZVEZDA IGRA U BARSELONI: Ovo je tačan termin utakmice plej-ina Evrolige
Košarkaši Crvene zvezde sa desetog mesta ulaze u plej-in Evrolige.
To znači da će crveno-beli u prvom krugu gostovati Barseloni, koja je završila na devetom mestu.
Barselona - Crvena zvezda 27.3.2026
Utakmica se igra u Barseloni, u utorak 21. aprila od 20 časova i 45 minuta.
Pobednik ove utakmice će u drugom krugu plej-ina gostovati poraženom iz utakmice Panatinaikos - Monako. Ova utakmica se igra u Atini od 21 čas.
Utakmica između poraženog iz meča Panatinaikos/Monako i pobednika iz meča Barselona/Crvena zvezda igraće se u petak 24. aprila. Pobednik ovog meča će kao osmoplasirani ući u plej-of, gde će u seriji na tri pobede igrati protiv Olimpijakosa za plasman na Fajnal-for.
