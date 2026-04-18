U petak uveče je završen ligaški deo Evrolige.

Posle 38 kola, puno uspona i padova, krivina i pravaca kojima se jurilo šestom brzinom, poznat je plasman prvih deset ekipa u doigravanju, samim tim i raspored utakmica u plej-inu.

Barselona - Crvena zvezda 27.3.2026 Foto: @starsport

Crvena zvezda će u utorak 21. aprila gostovati Barseloni, a ta utakmica je na programu od 20.45 časova.

Uoči poslednjih utakmica Zvezda je mogla da igra protiv Barselone, Panatinaikosa ili Monaka. I, čini se, dobila najtežeg mogućeg rivala.

Zašto?

Zvezda je tokom sezone dva puta dobila Monako, sa Panatinaikosom ima 1-1, ali je oba puta poražena od Barselone.

Crvena zvezda je početkom decembra osetila moć španskog velikana. "Blaugrana" je ohladila pakao Arene i slavila rezultatom 89:79.

Revanš je bio daleko zanimljiviji. Pre samo tri nedelje, tačnije 27. marta Crvena zvezda je poklekla u Palau Blaugrana posle produžetka.

Time je Barselona potvrdila tradiciju u duelima sa crveno-belima. Od 2015. godine, Barselona ima daleko bolji skor i vodi sa 16-3.

Kada su u pitanju utakmice u Barseloni, španski tim vodi sa 9-1. Zvezda je jedinu utakmicu u gostima dobila prošle godine, i to sa 78:74.

Ipak, to poslednje gostovanje i produžetak koji je izborila Zvezda, daje nadu da crveno-beli mogu do trijumfa.

